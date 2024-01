Am Freitagnachmittag bestritt der ADMIRAL 2. Liga-Zweite SV Guntamatic Ried, der über den Winter acht Punkte hinter dem unangefochtenen Liga-Leader GAK 1902 liegt, sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Regionalligisten SPG Wallern/St. Marienkirchen. Gespielt wurde am Kunstrasen in Wallern, auf dem ein Elfmetertreffer in Halbzeit zwei das Pendel aufseiten der Wikinger ausschlagen ließ - 1:0 der Endstand dank des verwandelten Strafstoßes von Top-Torschütze Mark Grosse, der auch im Herbst bereits für ein Dutzend Scorerpunkte (acht Treffer, vier Assists) zu sorgen vermochte.

Haben sich nach dem Oberhaus-Abstieg und dem Saison-Stotterstart in der 2. Liga eingegroovt und schwebten zum Herbst-Kehraus auf einer ungeheuren Erfolgswelle: die Wikinger aus dem Innviertel.

Einige Chancen, doch keine Tore in Akt eins

In den ersten zehn Minuten spielte sich das Geschehen zwischen den beiden Sechzehnern ab. In der 16. Spielminute die erste Großchance für die Rieder – nach einem Ball in die Tiefe von Diomande versucht Wohlmuth Wallern-Keeper Radulovic zu überlupfen, Huspek kann jedoch vor der Linie klären. Nach einem schnellen Konter von Wallern kommt Dejan Misic an den Ball und dreht die Kugel aufs lange Eck – Andreas Leitner kann sich mit einer Glanzparade auszeichnen.

Nach einer halben Stunde verletzungsbedingter Wechsel bei der SV Guntamatic Ried – aus dem Spiel David Ungar, neu im Spiel Nico Wiesinger. In der 34. Minute die nächste Chance für Ried. Nach einer guten Hereingabe von Eza köpft Wörndl knapp über das Tor. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff die Chance für Celic – Radulovic jedoch mit einer guten Parade.

"Heimkehrer" Bajic in Halbzeit zwei mit von der Partie - Goldtorschütze Grosse

In der zweiten Halbzeit wechselt Coach Maximilian Senft komplett durch – neu mit dabei auch Rückkehrer Ante Bajic. Kurz nach dem Wiederanpfiff die Chance für Sandro Schendl – nach einem tollen Spielzug kommt Schendl an den Ball, abermals kann Huspek vor der Linie klären.

In der 54. Spielminute gelang dem Zweitligisten der Führungstreffer durch Mark Grosse per Elfmeter nach einem vorangeganenen Foul an Malic. Im zweiten Durchgang dominiert die SV Guntamatic Ried das Spiel und hat immer wieder Chancen auf weitere Treffer. Schlussendlich ist der Sieg für das Team aus dem Innviertel verdient.

SPG Wallern/St. Marienkirchen (RLM) 0:1 (0:0) SV Guntamatic Ried

Tor: Mark Grosse (54.)

Aufstellung SV Guntamatic Ried 1. Halbzeit: Leitner – Bumberger, Ungar (30‘ Wiesinger), Zotter (JW) – Kapsamer (JW), Marinsek, Celic, Wohlmuth – Wörndl, Diomande, Eza

Aufstellung SV Guntamatic Ried 2. Halbzeit: Wendlinger – Sammer (JW), Wiesinger, Malic – Rossdorfer, Velecky (JW), Madritsch, Schendl – Beganovic, Grosse, Bajic

Testspielsieg gegen Wallern.



Tor für die SVR - Mark Grosse per Elfmeter#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/xjmFAx4Ggm — SV Ried 1912 (@svried1912) January 12, 2024

Fotocredit: Daniel Scharinger