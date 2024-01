Am heutigen Samstag vermeldet der ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902, der seinen ersten Test-Galopp gegen Landesligist SK Fürstenfeld klar mit 6:0 für sich entscheiden konnte, gleich zwei Transferneuigkeiten: Lenn Jastremski ist zurück beim Traditionsklub aus der steirischen Landeshauptstadt. Der 22-jährige Stürmer schließt sich den Rotjacken auf Leihbasis für ein halbes Jahr mit einer Kaufoption an. Indes geht man mit Atsushi Zaizen weiter gemeinsame Wege: Der Vertrag des Offensivspielers wurde bis Sommer 2025 verlängert, gleichzeitig wird er für das kommende Halbjahr an Zweitliga-Schlusslicht SKU Ertl Glas Amstetten ausgeliehen.

"Physische Präsenz und Vertrautheit mit der Spielanlage machen ihn zur idealen Verstärkung"

Lenn Jastremski, der zuletzt für den SSV Ulm 1846 spielte, kommt damit nach einem erfolgreichen Frühjahr 2023 erneut nach Graz. In seiner vorherigen Leihe beim GAK konnte Jastremski in 14 Einsätzen fünf Tore und einen Assist erzielen und seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen.

"Seine physische Präsenz und seine Vertrautheit mit der Spielanlage des GAK machen ihn zu einer idealen Verstärkung für das Team, insbesondere im Hinblick auf den verletzungsbedingten Ausfall von Daniel Maderner," betont Sportdirektor Dieter Elsneg die strategische Bedeutung der Neuverpflichtung.

Jastremski, der seine Karriere beim FC Pfeil Broistedt begann und später in der Jugend des VfL Wolfsburg spielte, steht seit 2020 bei Bayern München II unter Vertrag. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer, bekannt für seine Vielseitigkeit und sein Engagement, bringt wertvolle Erfahrungen aus seiner Zeit im deutschen und österreichischen Fußball mit.

Neben seinen Club-Erfahrungen sammelte Jastremski auch internationale Erfahrung in den deutschen U18-, U19- und U20-Nationalmannschaften.

ℹ️ Alle Infos findet ihr hier: https://t.co/IWOKQj05eQ pic.twitter.com/rWqUYTV9qi — GAK 1902 (@grazerak) January 13, 2024

"Zeit regelmäßig, dass großes Potenzial in ihm steckt"

Gleichzeitig wird der Vertrag mit Atsushi Zaizen verlängert und zugleich ein Leihgeschäft mit dem SKU Ertl Glas Amstetten abgeschlossen, bleibt er somit langfristig ein wichtiger Teil des GAK. "Atsushi zeigt in Trainings regelmäßig, dass großes Potenzial in ihm steckt. Wir glauben, dass die Leihe an SKU Amstetten ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung sein wird. Es bietet ihm die Chance, regelmäßige Spielminuten zu sammeln und sich weiterzuentwickeln", erklärt GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg.

"Wir sind überzeugt, dass Atsushi nach seiner Rückkehr eine wichtige Rolle in unserem Team spielen kann. Diese Erfahrungen werden ihn stärken und für den GAK von großem Wert sein", fügt Elsneg hinzu.

Patrick Enengl (Trainer SKU Ertl Glas Amstetten): "Mit Atsushi Zaizen stößt ein Spieler mit großer individueller Qualität zu uns. Mit seiner Spielintelligenz, seinem Gefühl, sich zwischen den Linien zu bewegen und seinem enormen Zug zum Tor erhoffen wir uns, einen Unterschiedspieler an Bord geholt zu haben."

Atsushi #Zaizen verlängert seinen Vertrag bis Sommer 2025 und wird gleichzeitig für das kommende Halbjahr an den @skuamstetten ausgeliehen. Viel Erfolg Atsu und bis bald! 😁👋🏻 #grazerak #inundaut #ligazwa pic.twitter.com/1T09fiHSC6 — GAK 1902 (@grazerak) January 13, 2024

Fotocredit: GAK 1902