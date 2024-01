Nach dem 4:0-Erfolg über Regionalligavertreter Union Gurten traf das ADMIRAL 2. Liga-Schlusslicht SKU Ertl Glas Amstetten im zweiten Testlauf in Budweis auf einen wesentlich stärkeren Gegner. Beim Aufeinandertreffen mit dem derzeitigen Tabellenletzten der höchsten tschechischen Liga, SK Dynamo Ceske Budejovice, gab es für die Niederösterreicher ein Wiedersehen mit Wale Musa Alli. Der frühere SKU-Angreifer heuerte im Sommer letzten Jahres bei Budweis an. In einem wahren Torreigen setzten sich letztendlich die Heimischen gegen den österreichischen Vertreter mit 6:3 durch.

Hier noch im Trikot des SKU Amstetten, heuerte er im Sommer in Tschechien an: Wale Musa Alli.

Torreigen mündet in Heimsieg der Tschechen

Im ersten Durchgang gelang Amstetten zwei Mal die Führung, um eine schnelle Antwort waren die Tschechen aber nie verlegen. Vor seinem Assist zum Treffer von Daniel Scharner vergab Atsushi Zaizen einen Elfmeter. Der Zweitligist zeigte sich besonders vor der Pause stark und hielt sehr gut dagegen. Nach den zahlreichen Wechseln kam die Enengl-Truppe in der letzten halben Stunde etwas außer Tritt und kassierte in einem trefferreichen Spiel noch drei Gegentore.

SK Dynamo Budweis 6:3 (2:2) SKU Ertl Glas Amstetten

Tore: 0:1 Starkl (5.), 1:1 Skalak (Elfm.), 1:2 Scharner (43.), 2:2 Skalak (45.), 3:2 Prasek (54.), 3:3 Monsberger (58.), 4:3 Prasek (67.), 5:3 Suchan (73.), 6:3 Bohm (88.).

SKU Ertl Glas Amstetten: Gutmann – Deinhofer (60. Palzer), Tomka, Radulovic (70. Haberhauer), Kurt (60. Weinberger) – Hahn (70. Pellegrini), Scharner (60. Vrana/Testspieler) – Weixelbraun (46. Sulzner), Starkl (46. Offenthaler) – Zaizen (60. Koppensteiner), Monsberger (70. Henikl).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at