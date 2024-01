Kein Pardon im Zuge des ersten Testspiels der heurigen Wintervorbereitung kannte der ADMIRAL 2. Liga-Sechste First Vienna FC 1894 mit dem Team von Toni Polster, dem Regionalligisten Wiener Viktoria, und schenkte dem Drittligisten über die reguläre Spieldauer von 90 Minuten satte neun Gegentreffer ein - 9:2 der Endstand im Football Campus der Döblinger. Ebenfalls mit dabei und direkt mit einem Torerfolg erkenntlich gezeigt hat sich SK Rapid-Leihspieler Noah Bischof. Siehe auch: Testspiele und Winterfahrpläne der Teams in der ADMIRAL 2. Liga.

Acht verschiedene Torschützen, darunter Neuzugang Noah Bischof

Joel Kitenge, David Peham per Elfmeter und Kelvin Boateng brachten den Stein in Abschnitt eins ins Rollen und sorgten für den 3:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel ließen Edvin Ramic (2), Christoph Monschein, Edin Huskovic, Nicholas Wunsch und Neuzugang sowie Debütant Noah Bischof "Fließbandarbeit" walten und schraubten den Endstand auf 9:2 in die Höhe. Dominik Rotter und Bough Kevin Guy Roland Bangai trafen für den Drittligisten.

"Warmgeschossen" sind die Döblinger damit nicht nur für die restliche Vorbereitung, sondern womöglich auch bereits für den ADMIRAL 2. Liga-Pflichtspielauftakt im Frühjahr gegen Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz (Samstag, 17. Februar, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Wir weißen darauf hin, dass es bei den Testpielen noch zu kurzfristgen Verschiebungen und Änderungen des Spielortes kommen kann.#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/FJ31cp5Qte — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) January 4, 2024

Fotocredit: Josef Parak