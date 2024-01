ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SV Stripfing verpflichtet Masse Scherzadeh vom Floridsdorfer AC, der ins Marchfeld zurückkehrt, wo er bereits 33 Pflichtspiele in der Regionalliga Ost und im UNIQA ÖFB-Cup absolvierte. Der 22-jährige gebürtige Wiener war zuletzt beim FAC unter Vertrag und stand dabei in 37 Pflichtspielen auf dem Platz. Vor seinen Engagements in Floridsdorf und Stripfing spielte der Mittelfeld-Mann in der Wiener Stadtliga beim SV Donau Wien sowie im Nachwuchsbereich bei Donau Wien und 1. SC Großfeld. Siehe auch: Transferliste.

Kehrt aus Wien Floridsdorf zurück zum ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger, dem SV Stripfing: Masse Scherzadeh.

"Idealer Ort, um mich weiterzuentwickeln..."

"Ich freue mich, dass der Wechsel und damit auch die Rückkehr zum SV Stripfing geklappt hat. Natürlich kenne ich noch den ein oder anderen von früher. Der SV Stripfing ist der ideale Ort, um mich weiterzuentwickeln, ich werde jeden Tag alles geben, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen", sagt Masse Scherzadeh.

"...ist ein echter Mentalitätsspieler"

"Wir sind froh, Masse heute als Neuzugang präsentieren zu können. Masse ist vom Typ her ein echter Mentalitätsspieler. Das entspricht der Art und Weise, wie wir Fußball spielen möchten. Er passt sehr gut in unsere Mannschaft, wir freuen uns schon, ihn auf dem Platz zu sehen", erklärt SV Stripfing-Sportdirektor Alexander Grünwald.

Danke Masse! 💙

Mittelfeldspieler Masse #Scherzadeh wechselt nach einenhalb Jahren in Blau-Weiß wieder zu seinem Ex-Verein SV Stripfing 👋🏻



ℹ️ Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage



📲 https://t.co/EKnboeHPrD #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) January 20, 2024

Fotocredit: Floridsdorfer AC