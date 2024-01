Der Test-Galopp des ADMIRAL 2. Liga-13. FC Liefering mit dem FC Augsburg II am heutigen Samstag bildete für die Jungbullen den Abschluss der ersten Phase der Vorbereitung, vier Tage bevor es zum Trainingslager ins spanische El Saler geht. Gegen die Fuggerstädter blieben klare Einschussmöglichkeiten über die gesamte Spieldauer Mangelware, kam das 1:1-Remis folglich leistungsgerecht daher. Siehe auch: Testspiele aller Zweitligisten.

Leistungsgerechte Punkteteilung per spätem Elfmeter

Das Aufeinandertreffen mit dem deutschen Regionalligisten, dessen "erste Garnitur" ja in der höchsten Spielklasse aufläuft, startete abwechslungsreich, anfangs fanden mutmaßlich eher die Gäste aus der Fuggerstadt die leichte Chancen-Majorität vor: Zunächst pfefferte Cabrera das Spielgerät noch über den Quermast - mit einem Freistoß, der sich durch die Mauer hindurch den Weg ins Tor bahnte, brachte der Augsburger seine Mannschaft dann doch in Führung - 0:1 (22.).

Fortan übernahmen die Jungbullen das Kommando: Ein Turco-Chip wurde unmittelbar auf der Torlinie geklärt, bei einer herausragenden Umschaltsituation stand Alex Murillo am Ende der "Nahrungskette" und verpasst den Turco-Querpass denkbar knapp.

Wie schon zum Testspiel-Auftakt gegen Kufstein durften im zweiten Abschnitt elf frische Akteure mitwirken, wurde quasi einmal komplett durchgetauscht. Das Geschehen in der Red Bull Fußball Akademie blieb auch in Halbzeit zwei großteils ausgeglichen.

Sebastian Künstner parierte stark gegen Gebert, auf der Gegenseite entschied Unparteiische Manuel Baumann nach einem Handspiel auf Elfmeter. Schütze Phillip Verhounig vollstreckte in die Tormitte und sorgte damit für den leistungsgerechten 1:1-Schlusspunkt (81.).

"...wir haben es gut gemacht, waren griffig und intensiv"

Onur Cinel: „Wir haben in dieser Woche das Thema ‚Attackieren gegen den Ball‘ behandelt. Dafür war’s der perfekte Test, weil Augsburg ein spielstarker Gegner war. Wir haben es heute über die 90 Minuten hinweg ziemlich gut gemacht, waren griffig und intensiv. Unseren Burschen sind sehr viele Balleroberungen gelungen, so wurden sehr viele Chancen herausgespielt. Am Ende haben wir daraus vielleicht zu wenige Tore erzielt. Trotzdem war es ein gelungener Test, auch wenn wir ihn aufgrund des Chancenplus gerne mit einem Sieg abgeschlossen hätten.“

FC Liefering 1:1 (0:1) FC Augsburg II Tore: Verhounig (81., Elfm.) bzw. Cabrera (22.) Aufstellung FC Liefering: Hamzic (46. Künstner) – Atiabou (46. Neumann), Schuster (46. Zikovic), Wallner (46. Moswitzer), Schablas (46. Pejazic) – Diabate (46. Fernandes-Neto) – Trummer (46. Sadeqi), Sulzbacher (46. Lechner/79. Testspieler), Jano (46. Paumgartner) – Murillo (46. Verhounig), Turco (46. Crescenti).

Fotocredit: FC Liefering via Getty