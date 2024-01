Er wurde am 27. Juli 2007 geboren, ist demnach gerade mal 16 Jahre jung, hat fünf Einsätze im ÖFB-U17-Nationalteam und ist ein Rohdiamant der AKA St. Pölten NÖ: Thierry Fidjeu-Tazemeta. Der wohl vor einem wahren Quantensprung steht. So vermelden die "Ruhr Nachrichten", dass der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund kurz vor der Verpflichtung des 1,92 Meter-Nachwuchsspielers stehe.

Mit großen Schritten in die weite Fußball-Welt? Der großgewachsene, 16-jährige ÖFB-U17-Team-Außenstürmer Thierry Fidjeu-Tazemeta mit Wurzeln in Kamerun.

Plan: Über U17 an BVB-Profis ran

Das Talent aus der AKA St. Pölten NÖ befinde sich laut der Zeitung bereits im Ruhrgebiet, respektive in Dortmund, um letzte Details klären zu lassen und dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2026 zu erhalten. Der Youngster soll zunächst über die U17 des BVB an die Profis herangeführt werden.

Bei den Schwarz-Gelben, bekannt für Top-Talenteförderung, räumt man dem 1,92 Meter (!)-Youngster große Zukunftsperspektiven ein. Nicht nur wegen seines Gardemaßes, sondern insbesondere seiner Dynamik samt Speed habe man den Österreicher schon länger auf dem Radar.

Das Talent ist der Sohn vom gleichnamigen Thierry Fidjeu-Tazemeta (FC Zuzwil 1981, früher u.a. Austria Klagenfurt). In der U18-Jugendliga erzielte der 16-jährige Außenstürmer in dieser Saison in neun Spielen vier Treffer.



