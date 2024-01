Bevor am Wochenende für den SV Wacker Burghausen die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der Regionalliga Bayern anläuft, es im ersten Probe-Galopp gegen den TSV 1860 Rosenheim geht, hat man im Süden Deutschlands noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Angreifer Michael John Lema, dessen sportlicher Karriereanstieg beim SK Sturm Graz seinen Anfang nahm, wechselt ablösefrei vom ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben an die Salzach und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Siehe auch: Winter-Transferliste.

Hier noch im Trikot der "Blackies", nun schon bald in Süddeutschland tätig: der technisch beschlagene Edeltechniker Michael John Lema.

Aus Talentschmiede des SK Sturm Graz über Hartberg, Lafnitz und Leoben nach Burghausen

Der 24-jährige Stürmer bringt unter anderem die Erfahrung von sowohl 31 Spielen in der österreichischen Bundesliga als auch neun Einsätzen in den österreichischen U-Nationalmannschaften mit nach Burghausen, wo in der 4. deutschen Liga gekickt wird.

Über die Jugend des SV Tristach und des SV Rapid Lienz gelang der 1,76 Meter große Rechtsfuß in der Akademie des SK Sturm Graz und durchlief dort von der U15 bis zur U18 sämtliche Ausbildungen bzw. Jugendmannschaften. Nachdem der in Tansania geborene Offensivakteur ins Oberhaus "hochgezogen" wurde, vermochte er insbesondere bei den "Jungblackies" - damals noch in der Regionalliga - aufzuzeigen.

Nach seinem Profi-Debüt gegen den SCR Altach im Jahr 2018 gelangen im in der Folge für die "Schwoazn" in 16 Bundesliga-Auftritten drei Treffer und ein Assist. Über die Stationen TSV Hartberg, SV Lafnitz und nun im Herbst DSV Leoben (sechs Einsätze im Ligabetrieb sowie einer im UNIQA ÖFB-Cup) folgt der 24-Jährige dem Lockruf aus Bayern und wird dort mit der Rückennummer 9 auflaufen.

"...hochkarätiger Offensivspieler, der technisch sehr versiert ist, viel Tempo mitbringt und hohe Torgefahr ausstrahlt"

Karl Heinz Fenk, Sportlicher Leiter des SV Wacker Burghausen, auf der Vereinswebsite zum Transfer: „Wir freuen uns sehr, dass uns mit Michael John ein weiterer hochkarätiger Offensivspieler, der technisch sehr versiert ist, viel Tempo mitbringt und eine hohe Torgefahr ausstrahlt, ab sofort verstärkt. Trotz seines immer noch jungen Alters bringt er zudem bereits sehr viel Erfahrung, darunter unter anderem auch Einsätze in der österreichischen Bundesliga, mit. Wir sind davon überzeugt, dass uns Michael sofort weiterhelfen wird.“

„Burghausen ist für mich die erste Station außerhalb von Österreich und ich bin schon sehr gespannt, was mich hier erwartet. Der erste Eindruck und die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen sowie dem Trainerteam waren bereits sehr positiv und ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SV Wacker. Zudem bin ich hochmotiviert endlich auf dem Platz anzugreifen“, so der Neuzugang.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos