Zum Abschluss seines sechstägigen Trainings-Camps im slowenischen Čatež stand für den ADMIRAL 2. Liga-Zweiten SV Guntamatic Ried final noch ein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo auf dem Programm. Dank Tore von Abwehrchef Nikki Havenaar und dem 18-jährigen Schärdinger Fabian Rossdorfer mit 2:1 (2:1). Siehe auch Wintervorbereitung der ADMIRAL 2. Ligisten.

Nach intensiven Übungseinheiten im Trainingscamp in Slowenien folgte für SV Ried-Rückkehrer Ante Bajic & Co. zum Abschluss am Freitag noch ein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo.

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. NK Bravo/1. Liga Slowenien 2:1 (2:1)

Freitag, 26.01.2024, 11 Uhr, Čatež/Slowenien

Torfolge: 1:0 Havenaar (9.), 2:0 Rossdorfer (18.), 2:1 (35.).

SV Guntamatic Ried, Hz. 1: Leitner - Malic, Havenaar, Steurer - Wohlmuth, Celic, Marinsek, Bumberger - Bajic, Grosse, Rossdorfer.

SV Guntamatic Ried, Hz. 2: Wendlinger - Malic, Wiesinger, Steurer - Schendl, Celic, Mayer, Bumberger - Bajic, Grosse, Diomande.

Bereits zuvor absolvierte Testspiele:

Wallern – SV Guntamatic Ried 0:1 (0:0)

Torschütze: Mark Grosse (54., Elfmeter)

SV Guntamatic Ried 0:1 – WSG Tirol 1:1

Torschütze für SV Ried: Testspieler Onambele (15.)

Trainer Max Senft schickt folgende 1⃣1⃣ ins Testspiel gegen NK Bravo:

Leitner - Steurer, Havenaar, Malic - Bumberger, Marinsek, Celic, Wohlmuth - Rossdorfer, Grosse, Bajic.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/dvwYdzCzYZ — SV Ried 1912 (@svried1912) January 26, 2024

Weiterer Winter-Vorbereitungsfahrplan SV Ried:

Samstag, 03.02., voraussichtlich 16 Uhr: FC Bayern München II vs. SV Guntamatic Ried (FC Bayern Campus in München)

Freitag, 09.02., 13 Uhr: Wacker Burghausen vs. SV Guntamatic Ried (Burghausen); 17.30 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. Hertha Wels (Innviertel ARENA Ried).

Freitag, 16.02., 20.30 Uhr: Nachtragsspiel ADMIRAL 2. Liga SV Guntamatic Ried – FAC Wien (Innviertel ARENA Ried)

Fotocredit: Schröckelsberger