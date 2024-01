Zweimal in der heurigen Saison begegnet man sich im Ligabetrieb der ADMIRAL 2. Liga, heute hat man im Zuge der Frühjahrsvorbereitung zusätzlich noch ein Testspiel eingeschoben, in welchem Aufsteiger SV Stripfing am Trainingsgelände der Generali Arena gegen den Floridsdorfer AC beim 2:0-Erfolg die Oberhand behielt. Darijo Pecirep und Moritz Wels sorgten für die Torerfolge der Niederösterreicher. Siehe auch: Vorbereitungs-Rundumblick.

Durfte über einen Testspielsieg jubeln: der Mannschaftstross des ADMIRAL 2. Liga-Aufsteigers, der auch in der zweithöchsten Spielklasse im gesicherten Tabellenmittelfeld mitmischt.

SV Stripfing 2:0 (1:0) Floridsdorfer AC

Testspiel | FAK-Trainingsgelände

Tore: Pecirep (4.), Wels (50.).

Fotocredit: Josef Parak