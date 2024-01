Er ist ein Eigengewächs des FC Dornbirn 1913, begann bei den Rothosen das Fußballspielen im Jahre 2009 im zarten Alter von sechs Jahren, durchlief die Jugendabteilungen inkl. Vorarlberg U15 - U18, um im Sommer 2020 mit 17 Lenzen den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft zu schaffen: Marcel Krnjic. Dessen Vertrag beim aktuell Tabellenvorletzten der ADMIRAL 2. Liga nun vorzeitig aufgelöst wird. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger wechselt ablösefrei zum Schweizer Drittligisten SC Brühl St. Gallen.

Marcel Krnjic im vergangenen Jahr am 4. März für die Rothosen im Einsatz gegen den SK Rapid II (mit Dragoljub Savis).

Vier Zweitliga-Spiele in dieser Saison für Rothosen

Der 21-jährige Abwehrspieler (geb. 08.11.2002 in Dornbirn) war von Februar bis Dezember 2020 schon mal in der Schweiz, wurde damals an USV Eschen-Mauren verliehen. Nun wechselt der Youngster fix ins Nachbarland und ist der erste Abgang des FC Dornbirn in dieser Winter-Transferperiode - siehe auch Übersicht.

Gesamt absolvierte Marcel Krnjic, dessen Bruder Julian (SC Hatlerdorf) ebenfalls Fußball spielt, für die Rothosen 36 Zweitliga-Spiele, darunter in der laufenden Saison vier bei 307 Einsatzminuten.

Eric Orie, Sportdirektor: „Wir wünschen Marcel alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass er in St. Gallen zu mehr Einsatzzeit kommt."

Heute Testspiel gegen SCR Altach Juniors

Der FC Dornbirn 1913 absolviert heute im Rahmen seines Vorbereitungsprogramms auf die Frühjahrssaison sein zweites Testspiel im Kalenderjahr und gastiert bei den SCR Altach Juniors.

Weiterer Fahrplan:

Samstag, 03.02., 11 Uhr: VFB Hohenems vs. FC Dornbirn

Samstag, 10.02., 14 Uhr: FC Lauterach vs. FC Dornbirn

Samstag, 17.02., 14:30 Uhr: ADMIRAL 2. Liga Nachtragsspiel FC Dornbirn vs. FC Liefering (Stadion Birkenwiese)

