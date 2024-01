Er erblickte in Bruck an der Mur das Licht die Welt, ist mittlerweile 22 Jahre, wurde u.a. in der Fußball-Jugend des GAK 1902 und der AKA Kapfenberg ausgebildet, misst stattliche 1,93 Meter, absolviert ein ÖFB-U21-Teamspiel und steht unmittelbar vor dem Absprung vom ADMIRAL 2. Liga-Dritten und ÖFB-Cup-Viertelfinalisten SKN St. Pölten zum Serie A-Klub Genua CFC: Franz Stolz. Laut italienischen Medien und Sky Sport Italia-Reporter Gianluca Di Marzio weilt der Steirer bereits zum Medizincheck in der Renaissance- und Hauptstadt der Region Ligurien. Das HIER aus dem Wolfsrudel könnte Sie/Euch auch interessieren.

Fängt die Bälle dem Vernehmen nach im Frühjahr in "Bella Italia": SKN-Schlussmann Franz Valentin Stolz.

Bereits vier Torhüter im Kader von Genua CFC

Beim Genoa Cricket and Football Club (kurz: Genoa CFC), derzeit Tabellenelfter der Serie A, würde das österreichische Torhüter-Talent der fünfte Kader-Keeper sein. Einser-Goalie ist der derzeit der 25-jährige Spanier Josip Martínez (ehemals RB Leipzig). Dahinter in Wartestellung die ebenfalls mit Verträgen über die aktuelle Saison hinaus ausgestatteten drei Italiener Nicola Leali (30), der 26-jährige Daniele Sommariva (geboren in Genua) und der 18-jährige Simone Calvani.

Dass der Serie A-Aufsteiger von der Mittelmeerküste somit Stolz vorerst verleiht ist nicht auszuschließen.

Im Sommer 2021 kam Franz Stolz aus Kapfenberg zum SKN St. Pölten, wo er seit Anfang 2022 Stammkeeper ist und für die Niederösterreicher gesamt 53 Pflichtpartien absolvierte (20 Mal ohne Gegentor). In der laufenden Saison war der ÖFB-U21-Keeper bewerbsübergreifend in 13 Pflichtspielen für die Wölfe, wo er noch Vertrag bis Juni 2026 hat, im Einsatz und hielt dabei vier Mal seinen Kasten sauber.

Jugendvereine: SV Oberaich (10/2006 - 6/2012), SC Bruck (7/2012 - 7/2013), Grazer AK (8/2013 - 6/2015), AKA Kapfenberg.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL