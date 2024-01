Am heutigen 30. Jänner stieg auch der Floridsdorfer Athletiksport-Club erstmals ins "Winter-Transferfenster" ein, nachdem es bisher in dieser Hinsicht ruhig geblieben war bei den Blau-Weißen. Wen wundert´s...hat der derzeit Tabellenvierte der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 doch eine verschworene Einheit. Den bisher einzigen Abgang Masse Scherzadeh (SV Stripfing) wollte man dennoch ersetzen, sodass der FAC den ersten Winter-Neuzugang vemeldet: Der 20-jährige Almer Softic wechselt bis Sommer auf Leihbasis vom SK Rapid II zum Team von Cheftrainer Mitja Mörec. Siehe auch Übersicht Wintertransfers in Liga 2.

Almer Softic mit FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

„Nach Abgang von Masse Scherzadeh mussten wir auf Transfermarkt aktiv werden"

Inmitten der Frühjahresvorbereitung wird der Floridsdorfer Athletiksport-Club erstmals auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet den 20-jährigen Almer Softic auf Leihbasis bis zum Ende der Saison. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte mehrere Testspiele für die Blau-Weißen und konnte mit seinen Leistungen das Trainerteam rund um Cheftrainer Mitja Mörec überzeugen.

Der gebürtige Wiener (16.02.2003) durchlief ab der U15 alle Mannschaften der Akademie des SK Rapid Wien und absolvierte in den Altersklassen U17, U18 und U19 Spiele für die österreichische Nationalmannschaft. Für Rapid II stand der FAC-Neuzugang bereits 40-Mal in der ADMIRAL 2. Liga auf dem Platz, ehe sie vergangene Saison in die Regionalliga Ost abgestiegen sind.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer ist von den Qualitäten seines Neuzugangs überzeugt: „Nach dem Abgang von Masse Scherzadeh mussten wir auf dem Transfermarkt aktiv werden, um die Kaderbreite weiterhin zu halten. Mit Almer haben wir einen jungen Spieler gefunden, der sehr flexibel einsetzbar ist und uns mit seiner Leistung in den Testspielen überzeugt hat.“

„Ich freue mich sehr nach der intensiven Vorbereitungsphase nun auch fester Bestandteil der Mannschaft zu sein und bin hochmotiviert für die kommenden Aufgaben in der Liga“, so FAC-Neuzugang Almer Softic bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Weitere Infos: Jugenvereine sind Post SV Wien und SK Rapid; Almer Softic ist der Bruder von Aldin Softic (AKA Rapid Wien U16).

Herzlich Willkommen, Almer Softic! 👋🏻

Der 20-Jährige wechselt per Leihe vom @skrapid nach Floridsdorf 🔵⚪️



ℹ️ Alle Details zum Transfer gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/gzOHwh737O #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) January 30, 2024

Fotocredit: FAC