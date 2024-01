Im Rahmen seines Winter-Trainingscamp auf die Frühjahrssaison in der ADMIRAL 2. Liga präsentierte sich der FC Liefering heute in El Saler/Valencia in prächtiger Torlaune. Im Duell mit der „Groupe Elite“, der U21-Auswahl des AS Monaco, überzeugen die Jungbullen auf ganzer Linie – vor allem kollektiv, dementsprechend tragen sich beim 5:0-Erfolg auch fünf verschiedene Kicker in die Torschützenliste ein. Siehe auch Testspiel-Übersicht!

Voll des Lobes über seine Schützlinge: FC Liefering-Coach Onur Cinel.

17-Jähriger eröffnete Lieferinger Torreigen

Das einzige Match, das die Cinel-Auswahl im Rahmen des in Valencia abgehaltenen Trainingslagers bestreitet, kannte vom Start weg nur eine Richtung: Der 17-jährige Alexander Murillo eröffnete den Torreigen, indem er eine Hereingabe von rechts gekonnt zur Führung weiterverarbeitete (12.). Nachdem Luka Reischl noch vor dem Seitenwechsel eine Umschaltsituation zum 2:0 vergoldet hatte (35.), bewahrte Phillip Verhounig nach dem Wiederanpfiff im Eins-gegen-Eins die nötige Ruhe (57.).

Und auch via Standards klappte es nach Wunsch: Im Anschluss an einen Corner entwischte Nicolo Turco den Monegassen – der Italiener staubte zum Vierten ab (61.) –, während Justin Omoregie mit Köpfchen aus einem Sulzbacher-Freistoß Kapital schlug (68.). Tim Paumgartner, Phillip Verhounig und Debütant Gaoussou Diakite, seinen Abschluss entschärfte der ASM-Keeper hervorragend, ließen im Laufe der Begegnung Hochkaräter für einen gar deutlicheren Sieg aus.

Es war dies der drittletzte Test vor dem Pflichtspielstart gegen den FC Dornbirn am 17. Februar. Bis zu ebenjenem #LigaZwa-Auftakt folgen noch zwei weitere Standortbestimmungen gegen den tschechischen Zweitligisten Dukla Prag (03. Februar, 14:30 Uhr) sowie gegen Westligist FC Pinzgau Saalfelden (10. Februar, 14:00 Uhr) – jeweils in der Red Bull Fußball Akademie

FCL-Cheftrainer Onur Cinel: „Wir haben hier im Trainingslager zwei Schwerpunkte. Zum einen ist es, Verantwortung zu übernehmen für die Teamdynamik und dass wir sie entwickeln. Zum anderen ist es das Attackieren nach Balleroberung – das war beides in diesem Testspiel spürbar. In beiden Halbzeiten war eine richtige Einheit auf dem Platz, außerdem haben wir drei Tore nach Balleroberungen erzielt, damit sind wir sehr zufrieden. Wichtig wird es nun vor allen Dingen sein, genau diese Themen weiter präsent und auf diesem Level zu halten.“

FC Liefering vs. AS Monaco U21; 5:0 (2:0)

Torschützen: Murillo (12.), Reischl (35.), Verhounig (57.), Turco (61.), Omoregie (68.)

FC Liefering: Hamzic – Atiabou (71. Trummer), Zikovic (46. Mellberg/71. Zikovic), Wallner (46. Moswitzer/53. Omoregie/71. Testspieler), Hofer (46. Schablas) – Diabate (46. Sulzbacher) – Trummer (46. Lukic), Paumgartner (46. Yeo/71. Diakite), Omoregie (46. Fernandes-Neto) – Reischl (46. Turco), Murillo (46. Verhounig)

Gelbe Karte: Atiabou (71.)

Fotocredit: FC Liefering via Getty