Der ADMIRAL 2. Liga-13. FC Liefering bleibt auch im vierten Test des Jahres ohne Niederlage und bezwingt Dukla Prag, seines Zeichens Zweiter der zweiten tschechischen Liga, am Gelände der Red Bull Fußball Akademie dank eines Doppelpackes von Luka Reischl mit 2:1. Siehe auch: Testspiel-Übersicht!

Machen sich bereits für ein intensives Frühjahr im Zuge der "Mission Klassenerhalt": die "Jungbullen" des FC Liefering.

Torlos zur Pause

Die Hausherren kamen recht gut aus dem Startblock und legten eine forsche Gangart an den Tag. Nicht zuletzt dank der Rückkehrer Adam Daghim und Bryan Okoh, die erst am Vorabend den UNIQA ÖFB Cup-Halbfinaleinzug des Kooperationspartners von der Bank aus mitverfolgt hatten.

Zwar schwangen die Cinel-Schützlinge im ersten Durchgang das Zepter, Top-Gelegenheiten ließen allerdings zunächst noch auf sich warten. Phillip Verhounig, scheiterte nach einem sensationellen Okoh-Zuspiel am Dukla-Schlussmann, Raphael Hofer – aus Reihe zwei – und Bryan Okoh höchstselbst per Kopf fanden die ersten nennenswerten Chancen vor. Justin Omoregie beschloss die ersten 45 Minuten, indem er das Spielgerät etwas zu weit übers linke Kreuzeck schlenzte.

"Jungbullen" reiten mit zwei Treffern Erfolgswelle

Die Treffer für die zur Pause an zehn Positionen veränderten Lieferinger sollten nach dem Seitenwechsel folgen: Tim Trummer legte eine feine Lukic-Seitenverlagerung pfannenfertig ins Zentrum ab, Luka Reischl musste nur noch „zubeißen“ (63.). Augenblicke später jagte erneut Reischl das Rund im Nachschuss aus kürzester Distanz in den Netzhimmel (64.).

Die Prager, die in vier Wochen in den Liga-Alltag zurückkehren, kiefelten nicht lange. Offensivmann Mikes schlich sich in Position und finalisierte, wenn auch nicht überaus stilsicher – er verkürzte in Rückenlage (73.). Wirbler Gaoussou Diakite sollte der letzte Eintrag vorbehalten sein, praktisch mit dem Schlusspfiff küsste sein 17-Meter-Abschluss die Außenstange.

So blieb’s beim 2:1-Erfolg, der weiteren Rückenwind für die in zwei Wochen beginnende ADMIRAL 2. Liga-Frühjahrssaison bringen dürfte.

"...war ein verdienter Sieg heute"

Cheftrainer Onur Cinel: „Insgesamt war’s ein verdienter Sieg heute. Wir hatten in beiden Halbzeiten sehr viele Balleroberungen, richtig tolle auch, die zu vielen Torchancen geführt haben. Im zweiten Durchgang waren wir in der Verwertung einfach effektiver. Man muss auch im Kontext sehen, dass wir ein sehr anstrengendes Trainingslager hatten und quasi ohne freien Tag in dieses zweite Spiel der Woche reingegangen sind – dafür war’s heute echt intensiv. Das haben die Jungs gut gemacht!“

FC Liefering 2:1 (0:0) FK Dukla Prag

Tore: Reischl (63., 64.) bzw. Mikes (73.)

Aufstellung: Krumrey (46. Oelz) – Atiabou (46. Agyekum), Okoh (46. Moswitzer), Wallner (46. Mellberg), Hofer (46. Schablas) – Zikovic (46. Sulzbacher) – Yeo (46. Trummer), Paumgartner (46. Diakite), Omoregie (46. Lukic/69. Fernandes-Neto) – Verhounig (30. Turco/61. Murillo), Daghim (46. Reischl).

