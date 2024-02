Zwei Titelanwärter standen sich am heutigen Samstagnachmittag am Kunstrasenplatz des Sportcampus in Weinzödl gegenüber, als sich der ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902 mit dem Regionalliga Mitte-Tabellenführer ASK Voitsberg die Ehre gab. Die Rotjacken befinden mit komfortablen Acht-Punkte-Polster auf Kurs in Richtung Oberhaus-Rückkehr, doch mussten heute gegen den Drittligisten beim 2:4 die zweite Niederlage in der heurigen Frühjahrsvorbereitung hinnehmen. Siehe auch: Testspiel-Gesamtüberblick!

Im Duell der Tabellenführer siegte der Dritt- gegen den Zweitligisten. Der ASK Voitsberg steht im Frühjahr in der "Pole Position" um den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

GAK 1902 2:4 (1:3) ASK Voitsberg

Tore: Milla (10.), Jastremski (70.); Krienzer (8.), Scheucher (22., 55.), Asemota (33.).

Startelf GAK 1902: Nicht, Köchl, Jost, Gantschnig, Rosenberger, Schriebl, Mayer, Zirngast, Satin, Stefanon, Milla.

Startelf ASK Voitsberg: Schögl, Allmannsdorfer, Caculovic, Pungarsek, Zuna, Pfingstner, Sidar, Paric, Jandrisevits, Kirnbauer, Strommer.

Wir müssen uns im heutigen Test gegen ASK Voitsberg geschlagen geben. ⚽️ #GAKASK #grazerak pic.twitter.com/GGdidzGuUH — GAK 1902 (@grazerak) February 3, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos