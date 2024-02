Am letzten Tag der Winterübertrittszeit schlug der SV Horn nocheinmal auf dem Transfermarkt zu und angelte sich mit Amir Abdijanovic eine Verstärkung für die Offensive.

Seine Karriere startete die Neuerwerbung beim FC Dornbirn. Über die AKA Vorarlberg schaffte Amir im Sommer 2017 den Sprung zum VFL Wolfsburg, wo er für diverse Nachwuchsmannschaften auf 53 Einsätze (19 Tore) kam. Zur Saison 2021/22 kehrte er nach Österreich zurück und dockte beim SCR Altach an.

Unterbrochen von einer halbjährigen Leihe im Frühjahr 2022 zum FC Dornbirn in die Admiral 2. Liga (13 Einsätze), stand Amir für den SCR Altach bei insgesamt 36 Meisterschaftsspielen in der höchsten Österreichischen Liga am Platz.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Durch die Vertragsauflösung von Amir mit Altach hat sich für uns kurzfristig noch eine tolle Möglichkeit für einen Transfer ergeben. Amir ist ein dynamischer und abschlussstarker Spieler, der zusätzlich über eine gute Mentalität verfügt. Ich freue mich sehr, dass wir einen zusätzlichen Spieler dieses Formats für uns gewinnen konnten.“

Neuzugang Amir Abdijanovic: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Horn und hoffe, dass ich die Mannschaft mit meinen Qualitäten verstärken kann. Ich kann es kaum erwarten die Jungs kennenzulernen und mit ihnen auf dem Platz zu stehen."

Foto: SV Horn