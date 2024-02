Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt im neuen Kalenderjahr in der ADMIRAL 2. Liga mit der Nachtragspartie gegen den FC Liefering (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gibt der abstiegsbedrohte Tabellenvorletzte FC Dornbirn 1913 am heutigen Rosenmontag zwei personelle Veränderungen bekannt. Zum einen wurde bei den Rothosen mit Murad Gerti ein neuer Co-Trainer verpflichtet, zum anderen der Vertrag mit Mittelfeldspieler Misaki Sato mit sofortiger Wirkung aufgelöst (siehe auch Wintertransfer-Übersicht).

Kam Anfang August als vielversprechender Neuzugang zu den Rothosen, um diese nach einem halben Jahr wieder zu verlassen: Der Japaner Misaki Sato (l.).

„Wir wollen Misa keine Steine in den Weg legen"

Der 25-jährige Japaner, der im vergangenen Sommer zum FC Dornbirn 1913 kam, ist mit dem Wunsch auf die Vereins-Verantwortlichen zugekommen und strebt einen Wechsel in die höchste Spielklasse Litauens (A Lyga) an. Misaki Sato absolvierte in der bisherigen Saison für die Rothosen 13 Pflichtspiele. Dabei gelang dem Flügelspieler ein Assist.

„Wir wollen Misa keine Steine in den Weg legen und hoffen, dass er sich in Litauen wohl füllen wird. Wir bedanken uns bei Misa für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm viel Glück“, Eric Orie, Sportdirektor.

Ehemaliger Nationalspieler des Irak als Co-Trainer von Ellensohn

Demgegenüber haben die Vorarlberger mit Murad Gerdi einen neuen Co-Trainer gefunden. Der 37-Jährige wird an der Seite von Cheftrainer Roman Ellensohn die restliche Saison an der Seitenlinie stehen.

Murad Gerdi war die letzten sieben Jahre als Spielertrainer beim FC Brauerei Egg tätig und besitzt seit 2021 die UEFA-B-Lizenz. Als Spieler fühlte sich der ehemalige Nationalspieler des Irak (ein Länderspiel für sein Land), der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, im defensiven Mittelfeld zu Hause.

In der Saison 2005/06 feierte er bei SC Austria Lustenau sein Debüt im Profifußball und absolvierte insgesamt 24 Pflichtspiele in der damaligen „Ersten Liga“.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL