Im Nachtragsspiel der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat die zuhause von allen 16 Klubs einzig noch unbesiegte SV Guntamatic Ried übermorgen, am Freitag, dem 16. Februar, zum Top-Spiel den FAC Wien zu Gast. Ankick in der Innviertel Arena ist um 20.30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Es ist das Duell Zweiter vs. Vierter, beide trennen drei Zähler. Apropos trennen...: im Hinspiel am 30. Juli gab es ein 1:1-Remis auf dem FAC-Platz. Tickets für das Retourmatch in Ried gibt es in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried, online unter svried.at und am Spieltag ab 18.30 Uhr an den Stadionkassen.

Blick voraus und voller Tatendrang im Gesicht bei Fabian Wohlmuth (r.). Der 21-jährige Rechtsverteidiger und zweimalige ÖFB-U21-Teamspieler kam im vergangenen Sommer vom SV Lafnitz zur SV Guntamatic Ried und zählte in der Herbstsaison zu den Stammkräften. Bilanz in 15 Liga-Einsätzen: 2 Tore, 5 Assists.

„Wir sind als Mannschaft noch mehr zusammengewachsen“

Die SV Guntamatic Ried siegte vor der Winterpause in der 15. Runde der Admiral 2. Liga auswärts in Dornbirn mit 2:0. Die Rieder Treffer erzielten Oliver Steurer (25.) und Belmin Beganovic (51.). Ried hat 29 Punkte am Konto und ist mit acht Punkten Rückstand auf den GAK 1902 Zweiter in der Tabelle.

„Die Vorbereitung ist insgesamt sehr gut verlaufen. Wir hatten im Trainingslager super Bedingungen. Wir konnten auf Naturrasen trainieren, die Rahmenbedingungen waren top. Wir sind als Mannschaft noch mehr zusammengewachsen“, betont SVR-Kicker Fabian Wohlmuth. „Man darf das zwar nicht überbewerten, aber wir sind in der gesamten Vorbereitung ungeschlagen geblieben. Wir haben, vor allem was den Ballbesitz und das Angriffsspiel betrifft, einiges weitergebracht. Die neuen Spieler haben wir gut integriert. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Freitag.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Jungs haben in unserer fünfwöchigen Vorbereitung alles investiert, um für den Tag X, das Spiel gegen FAC, bestmöglich vorbereitet zu sein. Es ist gut, dass das Spiel endlich vor der Tür steht."

"Ein Heimspiel in Ried ist immer etwas Besonderes"

Der FAC war in der 15. Runde zuhause gegen Aufsteiger SV Stripfing mit 2:0 erfolgreich. Für die Floridsdorfer traf Christian Bubalovic (47., 76.). Der FAC ist mit 26 Punkten Tabellenvierter.

„Der FAC hat einen klaren Plan. Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung und gestandenen Spielern“, sagt Fabian Wohlmuth. „Es wird aber allein an uns liegen, dass wir unsere Spielidee und unsere Identität auf den Platz bringen und drei Punkte in Ried lassen. Die Mannschaft und das Trainerteam sind bereit, die Fans freuen sich, es wird sicher wieder eine lässige Stimmung im Stadion.

Ein Heimspiel in Ried ist immer etwas Besonderes. Man sieht es an unserer Bilanz. Wir bringen eine Wucht auf den Platz, da haben es die Auswärtsteams nicht einfach. Die Fans pushen uns nach vorne. Das kann ein entscheidender Faktor für die Rückrunde werden.“

„FAC ist, nach uns, zweitbeste Mannschaft, was Herausspielen von Torchancen betrifft"

Maximilian Senft: „Der FAC ist, nach uns, die zweitbeste Mannschaft, was das Herausspielen von Torchancen betrifft. Wir sind bereit für Freitag. Wir wollen die Leidenschaft unserer Fans repräsentieren und unsere Identität mit tiefster Überzeugung auf den Platz bringen."

SV Ried-Trio weiterhin in der Reha

Kapitän Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Philipp Pomer sind weiterhin in der Reha. Ben-Travis Wörndl hat anhaltende Knieprobleme und ist noch nicht im Trainingsbetrieb.

Nico Wiesinger fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Belmin Beganovic ist nach seiner Muskelverletzung fraglich. Diego Madritsch war die ganze Woche mit dem U19-Nationalteam unterwegs.

Daten & Fakten

In der Auftaktrunde dieser 2. Liga-Saison trennten sich die SV Guntamatic Ried und der FAC am 30. Juli 2023 in Wien mit einem 1:1. Die Führung für den FAC erzielte Mirnes Bećirović (47.) aus einem Elfmeter. SV Ried-Neuzugang und -Abwehrchef Nikki Havenaar glich in der 56. Minute aus.

Die SV Guntamatic Ried und der FAC spielten in der 2. Liga bisher neun Mal (2017-20, 2023/24) gegeneinander. Sechs Mal siegte Ried, einmal der FAC. Zwei Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 27:9 für die Innviertler. In der 1. Cup-Runde 2008 war die SV Ried beim FAC mit 4:1 erfolgreich.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL