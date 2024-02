Alles neu seit dem ursprünglichen Termin. Nachdem das Gastspiel des FC Liefering beim FC Dornbirn 1913 Anfang Dezember aufgrund der Schneemassen abgesagt wurd, ging es im Ländle zur Winterpause nicht nur wetterbedingt turbulent zur Sache. Nach der Beurlaubung von Coach Thomas Janeschitz Ende Jänner starten die Rothosen nun mit dem vormaligen Co-Trainer Roman Ellensohn in die Frühjahrssaison. Am Samstag ab 14:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) kommt es nun in der Sparkasse Arena Birkenwiese zu dieser Nachtragspartie der 16. Runde in der ADMIRAL 2. Liga. Vorletzer kontra Viertletzter!

"Nicht nur technisch und taktisch, sondern generell sind wir als Team weiter zusammengewachsen"

Der FC Lieferung um Cheftrainer Onur Cinel tankte über den Winter ordentlich Selbstvertrauen und blickt auf eine ungeschlagene Testspielkampagne zurück. In der ADMIRAL 2. Liga haben die jungen Salzburger aktuell vier Zähler Vorsprung auf die Vorarlberger, die auf Rang 15 rangieren. Es geht also am Samstag im direkten Duell um den Klassenerhalt gleich um "Big-Points".