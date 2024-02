Nachdem dem Solarstadion in Gleisdorf im Laufe des Herbstes aufgrund von Rasenproblemen die Zulassung für Spiele der ADMIRAL 2. Liga entzogen wurde, verschlug es die "Jungblackies" des SK Sturm Graz nach Wiener Neustadt. Nun werden wohl auch die ersten Pflichtspiele in 2024 auf niederösterreichischem Boden ausgetragen, was sowohl das Duell mit First Vienna FC 1894 (24. Februar, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), als auch das "kleine Grazer Derby" gegen den GAK (10. März, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) betrifft. Eine offizielle Bestätigung ist noch ausständig.

Im Rahmen der ersten Pflichtspiele im heurigen Kalenderjahr soll in Wiener Neustadt gejubelt werden... Die "Jungblackies", derzeit Tabellen-14. in der 2. Liga, warten im Zuge der "Mission Klassenerhalt" damit weiter auf "echte" Heimspiele.

Rasenprobleme & Sicherheitsbedenken

Für das frisch verlegte Grün im oststeirischen Gleisdorf käme das Match mit den Döblingern noch zu früh. Beim Duell mit den Rotjacken habe das Ausweichen sicherheitstechnische Gründe. Grundsätzlich sei aber der Plan, das restliche Frühjahr hernach auf steirischem Geläuf in Gleisdorf zu bestreiten.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL