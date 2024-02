Bei der gestrigen Generalversammlung von ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SV Stripfing/Weiden wurde Mag. Christoph Pelczar zum neuen Obmann des Vereins gewählt. Der bisherige Obmann Ing. Richard Bristela stellte das Amt zur Verfügung und trat nicht erneut an. Mag. Christoph Pelczar ist katholischer Priester und gehört der Erzdiosöse Wien an. Er wurde 1975 in Polen geboren und lebt seit Mitte der Neunzigerjahre in Österreich.

Neo-Sportdirekter Alexander Grünwald (2. v. r.) und die Vorstands-Mannschaft von ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SV Stripfing mit dem neuen Obmann Christoph Pelczar.

Auch besonders in Kreisen des SK Rapid bekannt

Der Öffentlichkeit ist Pelczar seit vielen Jahren als begeisterter Fußball-Fan bekannt, besonders in Kreisen des SK Rapid. Mit GLAUBE100 gründete er 2019 eine Inspirationsplattform, auf welcher Prominente aus aller Welt von ihrem ganz persönlichen Weg zum Erfolg auf Basis ihres Glaubens an Gott berichten.

SV Stripfing Neo-Obmann Mag. Christoph Pelczar: "Ich bin seit 21 Jahren in der Pfarre Weikendorf/Stripfing und fühle mich deshalb mit der Gemeinde Weikendorf und der Region Marchfeld stark verbunden. Der SV Stripfing ist ein Teil davon. Ich bin stolz, von den Mitgliedern zum Obmann des Vereins gewählt worden zu sein und freue mich, die kommenden Jahre gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg:Innen gestalten zu dürfen. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind besondere Werte, welche wir in den Vordergrund unserer Tätigkeit stellen möchten.“

Start in Frühjahrssaison für SV Stripfing in Leoben

Der SV Stripfing, akuell auf Rang 9 in Liga 2, startet am kommenden Freitag, den 23. Februar, mit dem Auswärtsspiel beim starken DSV Leoben in die Frühjahrssaison (ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Beim Duell zweier Aufsteiger wird es gegen den ÖFB-Cup-Halbfinalisten, der sich schon im Flow befindet und zwei Pflichtpartien siegreich absolvierte, "seelischen Beistand" für die Gäste brauchen.

Fotocredit: SV Stripfing