Nach dem 3:1 Auswärtssieg (Spielbericht) beim SKU Glas Ertl Amstetten ist der GAK 1902 weiterhin voll auf Aufstiegskurs, hat nach 16 Runden elf Punkte Vorsprung. Zwei Spieler, die bei diesem Spiel ein Comeback gaben, erzielten ein Tor. Aber auch bei Schlusslicht SKU Amstetten ist man mit der eigenen Darbietung nicht ganz unzufrieden, immerhin hat man bis zur 75. Minute super mitgehalten. Ligaportal hat die Stimmen zum Spiel...

Sportchef Dieter Elsneg (hier noch als Aktiver)

"Schöner kann man nicht in die Saison starten"

Dieter Elsneg, Sportchef GAK:

"In der ersten Halbzeit hat es uns Amstetten sehr schwer gemacht. Wir waren da zu wenig mutig. In der zweiten Hälfte haben wird dann das Spiel besser im Griff gehabt und dadurch auch verdient gewonne. Jedes Tor kam von einem Stürmer. Das freut mich für die Jungs. Zwei haben bei ihrem Comeback getroffen. Das wird ihnen weiteren Auftrieb geben. Schöner kann man nicht in die Saison starten."

Ralph Spirk, Individualtrainer GAK:

"Das war das erwartet schwere Spiel. Wir haben die Gegner physisch stark verbessert vorgefunden, auch das haben wir so erwartet. Wir haben den Kampf angenommen. In der zweiten Halbzeit haben wir bewiesen, dass wir noch eine Schippe drauflegen können. Wir sind gut unterwegs, schauen aber von Spiel zu Spiel."

Marco Perchthold, Kapitän GAK:

"Es war wichtig für uns, dass wir gut in die Frühjahrssaison gestartet sind. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert und konnten so gegen einen starken Gegner drei Punkte nach Graz mitnehmen. Es kommen jetzt noch viele wichtige Spiele auf uns zu. Wir bleiben aber unserem Motto: "Von Spiel zu Spiel denken" treu, so sind wir auch im Herbst gut gefahren."

Patrick Enegl, Trainer Amstetten:

"Wir haben alles reingehaut, haben alles versucht. Ich kann der Mannschaft wenig vorwerfen. Aufgrund der Tabellensitution, weiß man wo die Qualität zu Hause ist. Der GAK ist eine gute Mannschaft. Die Partie stand bis zum Ende auf Messers Schneide, der Gegner hat dabei ein besseres Ende gefunden. Wir wollen auch aus diesem Spiel das Positive mit rausnehmen und bereits in der nächste Runde gegen Bregenz voll punkten."

Foto: RIPU-Sportfotos