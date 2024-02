Nicht nur sportlich scheint der ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902, der die Konkurrenz an der Spitze mittlerweile auf satte 13 (!) Zähler distanziert hat, voll auf Kurs in Richtung ADMIRAL Bundesliga-Comeback. Auch in Sachen Fangemeinde wären die Rotjacken gewiss eine Bereicherung für das Oberhaus, zumal der Zuschauerschnitt des Zweitliga-Tabellenführers den von gleich fünf Erstligisten übertrumpft.

Stimmungsgarantie bei Heimspielen des GAK 1902 in der stets gut besuchten Merkur Arena in Graz-Liebenau - der Zuschauerschnitt kann sich sehen lassen und schindet gewiss auch im Oberhaus mancherorts Eindruck.

Zuschauerschnitt wortwörtlich erstklassig

Mit durchschnittlich 4.570 Zuschauern pro Heimspiel knackt der GAK als einziger Zweitligist die 4.000er-Marke, auf Rang zwei folgt die SV Guntamatic Ried mit durchschnittlich 3.100 Besuchern in der Innviertel Arena.

Zieht man die Parallelen zu den Zuschauerstatistiken im Oberhaus, lassen die Roten mit Austria Klagenfurt (rd. 4.200), SC Austria Lustenau (rd. 4.000), RZ Pellets WAC (rd. 3.800), TSV Hartberg (rd. 2.700) und WSG Tirol (rd. 2.000) gleich fünf Teams aus der Beletage - teils deutlich - hinter sich.

Gelingt im Saisonfinish auch sportlich der Durchbruch und die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga? Die kommenden Wochen werden es weisen - an Spieltag 18 kommt es am kommenden Freitag in die Murmetropole zum Traditionsduell gegen First Vienna FC 1894 (20:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: RiPu-Sportfotos