Nachdem der heroisch aufspielende ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben mit der WSG Tirol, dem RZ Pellets WAC und dem SCR Altach gleich drei Erstligisten in Folge aus dem UNIQA ÖFB-Cup gekegelt hat, winkt nun im Semifinale der Hit gegen den SK Rapid am "Monte Schlacko", für den man sich bereits über einen Monat zuvor rüstet (3. April, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)... Über 20.000 Ticketanfragen hätte es laut Obmann Mario Bichler bereits gegeben, die Kapazität der Arena werde dank Zusatztribünen auf 9.000 Plätze erweitert.

Grenzenloser Jubel beim DSV Leoben nach dem Doppelpack von Deni Alar im Rahmen des 2:1-Erfolges über den SCR Altach im Viertelfinale... Nun kommt Rekordmeister SK Rapid auf die im "Flow" befindlichen Obersteirer "angeflogen".

Großer Andrang für "Spiel des Jahrhunderts"

Für den DSV Leoben sei der Cup-Hit das "Spiel des Jahrhunderts", betont Mario Bichler gegenüber der Krone. Für die Gäste-Anhänger aus Hütteldorf werde ein eigenes VIP-Zelt installiert. Ohnehin seien für den Pokal-Kracher, für den innerhalb von vier Stunden 3.000 Tickets abgesetzt wurden, nur mehr Restkarten zu haben.

Manch langjähriger Anhänger der Grün-Weißen erinnert sich womöglich noch an den letzten Auftritt des SK Rapid unter den Hochöfen in Donawitz: Im September 2008 stiegen die Wiener in der Verlängerung dank eines 4:1-Erfolges in die nächste Cup-Runde auf.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos