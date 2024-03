Freitagabend peilt der ADMIRAL 2. Liga-Siebte First Vienna FC 1894 im vierten Anlauf den ersten Sieg in 2024 an (2U, 1N). In Rd. 19 kommt der Tabellen-11. SV Horn auf die Hohe Warte (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nach der Heimniederlage zum Jahresauftakt gegen Aufsteiger SW Bregenz gelang dem Zellhofer-Team hernach beim Auswärtsdoppel gegen den SK Sturm II und GAK 1902 jeweils ein Remis. Besonders das 2:2 bei Liga-Leader GAK ist als Achtungserfolg zu werten, auch wenn die Döblinger ein 2:0 noch "aus der Hand" gaben. Apropos Geben: Zum Weltfrauentag gibt es für alle weiblichen Gäste freien Eintritt.

Besonderes Spiel für Jürgen Bauer gegen den SV Horn, für den der 25-jährige Vienna-Verteidiger von Sommer 2019 bis 2023 gesamt 116 Pflichtpartien absolvierte und dabei zwei Tore und 19 Assists beisteuerte. Nach 18 Spielen für die Döblinger wartet der gebürtige Wiener noch auf einen Treffer...vlt. klappt´s ja kommenden Freitag, wenn der "Bauer Trumpf ist". Im Hinspiel kam übrigens auch einer für den SV Horn zum Einsatz: Der 18-jährige Mittelfeldspieler Raphael Bauer wurde damals Mitte der 2. Halbzeit eingewechselt.

"Was das Spiel mit Ball betrifft, haben wir sicher einen großen Schritt nach vorne gemacht"

Die Partie vergangenen Freitag gegen den GAK 1902 macht allen bei der Vienna Mut, gelang es doch zum zweiten Mal in dieser Saison dem in der Tabelle ganz oben weiter einsam ihre Kreise ziehenden Grazern Paroli zu bieten. Duplizität der Geschehnisse: Wie im Hinspiel auf der Hohen Warte legten der Ex-GAKler David Peham & Co. schon wieder ein 2:0 vor. Ging die Partie im Herbst dann daheim noch mit 2:3 verloren, sprang in der Merkur Arena am Ende noch ein 2:2 heraus. Das Zellhofer-Team präsentierte sich dabei sowohl kämpferisch als auch spielerisch sehr gut gegen den Liga-Leader. Der bittere Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit bewahrte den Favoriten noch vor einer Niederlage.



Co-Trainer Martin Lang im Rückblick: „Trotz der ausbleibenden Ergebnisse sind wir im Grunde sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Gerade was das Spiel mit Ball betrifft, haben wir sicher einen großen Schritt nach vorne gemacht. Allerdings müssen wir uns dann auch endlich mal belohnen und die drei Punkte einfahren.



Verteidiger Jürgen Bauer bilanziert ähnlich: „Ich denke wir haben es dem GAK sehr schwer gemacht, besonders Chancen zu kreieren. Wahrscheinlich schwieriger als sie es erwartet hätten. Wir haben wenig zugelassen, unsere Chancen effizient genützt und die Tore gemacht. Am Ende waren wir vermutlich zu naiv und haben unnötigerweise noch den Ausgleich kassiert. Wir sind eigentlich eine erfahrene Mannschaft das darf uns nicht passieren. Dementsprechend müssen wir weiter daran arbeiten.“



Derzeit stehen die Döblinger weiterhin auf dem 7. Tabellenplatz. Da die Topgruppe der Liga bis auf den davoneilenden Spitzenreiter GAK nur wenige Punkte trennt, wäre ein Sieg gegen den SV Horn ein Schritt in die richtige Richtung, um weiterhin den Anschluss zu wahren. Gerade einmal sechs Punkte trennt den zweitplatzierten FAC von der Vienna. Dementsprechend hoch ist die Motivation drei Punkte vor heimischem Publikum einzufahren.

SV Horn mit schwankenden Ergebnissen

Die Waldviertler stehen mit 24 Zählern auf dem zehnten Tabellenplatz und spielten als einziges Team der 2. Liga in dieser Saison noch nicht remis. Auswärts kassierten die Horner bereits sieben Niederlage und feierten zwei Siege. Mit dem dritten Dreier in der Fremde könnten die Niederösterreicher mit der Vienna gleichziehen. Das Hinspiel in Runde 4 am 18. August 2023 gewann der SV mit 2:0.

Ansonsten ist diese Saison bei den Blau-Weißen ein permanentes Auf und Ab. Zum einen gab es immer wieder gute Phasen - wie erwähnten Hinspielsieg oder überraschende Auswärts-Dreier beim FAC und SKN St. Pölten. Andererseits gab es auch bereits gesamt zehn Niederlagen.



Für Jürgen Bauer wird es trotz allem ein besonderes Spiel. Der gebürtige Wiener spielte von 2019 bis Sommer 2023 beim SV Horn. Insgesamt absolvierte er 116 Pflichtspiele für die Niederösterreicher. Nun trifft er zum ersten Mal vor heimischem Publikum auf seinen Ex-Verein.

"Es war eine turbulente, aber sehr schöne Zeit mit einigen Tiefen aber auch einigen Höhen"

Jürgen Bauer über seine Zeit bei den Niederösterreichern: „Mit ein paar Spielern habe ich noch mehr oder weniger regelmäßig Kontakt. Es war eine turbulente, aber sehr schöne Zeit mit einigen Tiefen aber auch einigen Höhen. Besonders in Erinnerung ist natürlich der Herbstmeistertitel der vergangenen Saison, weil niemand damit gerechnet hat. Da hat man gesehen, was alles möglich ist in dieser Liga. Dementsprechend gerne schaue ich auch zurück auf diese Zeit.“



Co-Trainer Martin Lang über die Erwartungen an den Gegner: „Horn ist ein sehr robuster Gegner, sie werden es uns sicher nicht leicht machen. Sie haben ein gutes Teamgefüge und wir müssen alles reinwerfen, um zu punkten.“



Für Frauen und Mädchen gibt es am Weltfrauentag pro Person eine Freikarte beim Ticket-Center.

Am 8. März ist Weltfrauentag und passend dazu gibt es für alle Mädchen und Frauen eine Freikarte beim Ticket-Center für das Heimspiel der Herren am Freitag gegen den SV Horn auf der Hohen Warte! 🙌🏟️



Besonderes Highlight “Vienna Pipes & Drums”

Als besondere Gäste begrüßt die Vienna an diesem Spieltag die Dudelsack-Gruppe „Vienna Pipes & Drums“ begrüßen. Die schottische Bagpipe Band wurde 1997 gegründet und besteht aus 20 aktiven Musiker:innen. Mit dem Besuch der Band zelebriert die Vienna auch ein Stück seiner eigenen Geschichte, geht die Gründung von Österreichs ältestem Fußballverein u.a. auf britische Landschaftsgärtner zurück.

