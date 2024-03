Am gestrigen Montag reichte derzeit Tabellenzweite der zweithöchsten Spielklasse, der FAC Wien, alle Unterlagen zur Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison 2024/25 fristgerecht ein. Gespielt wird im Falle eines Aufstieges, aus der ADMIRAL 2. Liga ins Oberhaus, in der Generali-Arena in Favoriten. Eine Entscheidung des Senates 5 ist Mitte April zu erwarten.

Auftakt ins Pflichtspieljahr war voller Erfolg

Drei Runden der Frühjahres-Saison sind gespielt und der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auf einen äußerst erfolgreichen Rückrundenstart blicken. Die Blau-Weißen stehen nach fünf ungeschlagenen Begegnungen in Folge (vier Siege, ein Unentschieden) auf dem zweiten Tabellenplatz und sind nun erster Verfolger des Grazer AK. Neben den sportlichen Erfolgen hat sich in diesen Tagen auch abseits des Platzes einiges in der Hopfengasse getan.

Der FAC hat am gestrigen Montag, den 04.03.2024, alle Unterlagen zur Bundesliga-Lizenz fristgerecht eingereicht. Die Lizenz ist Voraussetzung für die Teilnahme an der höchsten österreichischen Spielklasse und beinhaltet automatisch auch die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga.

"...wichtiger Leitfaden für unsere Professionalisierung und Weiterentwicklung"

Geschäftsführer Wirtschaft Stefan Krainz zur erneuten Einreichung des Bundesliga-Lizenzantrages: „Wir haben uns erneut dazu entschieden, nicht nur um die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga anzusuchen, sondern auch für die Lizenz zur höchsten Spielklasse.

Dies begründen wir aus zwei wichtigen Aspekten: Zum einen dienen die Lizenzkriterien der österreichischen Fußball-Bundesliga seit Jahren als wichtiger Leitfaden für unsere Professionalisierung und Weiterentwicklung auf allen Ebenen. Zum anderen möchten wir unseren Spielern und Trainern, ganz im Sinne eines Profi-Fußballvereines, keine Grenzen nach oben setzen.“

Der erstmalige Wiederaufstieg des FAC in die höchste Spielklasse nach exakt 70 Jahren würde aufgrund der überschaubaren Mittel des Vereines und des Respektabstandes zu Platz Eins jedoch einer Sensation gleichkommen: „Trotz der starken Leistungen unserer Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit dürfen wir nicht vergessen, wer wir sind und woher wir kommen. Im Vergleich mit den anderen Teams der 2. Liga sind unsere budgetären Ressourcen in Floridsdorf nach wie vor sehr begrenzt.

Unsere Mannschaft beweist jedoch Woche für Woche, dass mit unbändigem Willen und Engagement sportliche Top-Leistungen möglich sind. Sollten diese am Ende tatsächlich zum Aufstieg führen, werden wir diesen, sofern wir die Lizenz erhalten, in Anspruch nehmen.“

"...großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit an die Kollegen der Wiener Austria"

Auch heuer sollte der Floridsdorfer AC wieder alle Lizenz-Auflagen selbstständig erfüllen können. Nur beim Spielort ist man weiterhin von Dritten abhängig, da der FAC-Platz nicht den Kriterien der ADMIRAL Bundesliga entspricht. Im Falle eines Aufstieges würde der Floridsdorfer Athletiksport-Club daher seine Heimspiele in der Generali-Arena in Favoriten austragen.

„Für den Fall, dass uns in dieser Saison noch der überraschende Meistertitel gelingen sollte, haben wir uns auch heuer wieder mit dem FK Austria Wien darauf geeinigt, unsere Heimspiele in der kommenden Saison in der Generali-Arena auszutragen. Hier gilt es noch einmal ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit an die Kollegen der Wiener Austria auszusprechen.

Wir arbeiten aktuell auf Hochtouren mit der Stadt Wien zusammen, um in naher Zukunft eine Infrastruktur-Lösung für den FAC-Platz präsentieren zu können, welche im Falle eines Aufstieges an die Kriterien der höchsten Spielklasse adaptierbar ist“, so Stefan Krainz.

In den kommenden Wochen wird die Bundesliga Lizenz-Administration die Vollständigkeit und Richtigkeit aller eingereichten Dokumente prüfen. Ob der Floridsdorfer Athletiksport-Club diese erhält, gibt der Senat 5 aller Voraussicht nach am 12. April bekannt.

Fotocredit: FAC