Im Ligabetrieb marschiert der GAK 1902 als Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga nahezu unaufhaltsam vorne weg, derweil laufen auch im Hintergrund die Vorbereitungen für eine mögliche Bundesliga-Rückkehr längst auf Hochtouren. So konnten von den Rotjacken am heutigen Freitagnachmittag zwei Vertragsverlängerungen mit unentbehrlichen Stützen vermeldet werden, ehe es am Sonntag zum "kleinen Grazer Derby" mit den "Jungblackies" des SK Sturm Graz kommt (10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Mittelfeld- und Abwehr-Akteur verlängern bis 2026

Thorsten Schriebl steht seit Juli 2022 bei den Roten unter Vertrag und spielt seither eine Schlüsselrolle in unserem Mittelfeld. Mit einem Tor und drei Assists hat der 25-jährige Burgenländer der GAK-Offensive bereits mehrmals seinen Stempel aufgedrückt.

Der 26-jährige Marco Gantschnig absolviert seine fünfte Saison beim GAK und gehört zur festen Größe im Abwehrverbund der Mannschaft. Als angestammter Innenverteidiger kommt der Drautaler in dieser Saison auf eine Bilanz von vier Toren und vier Vorlagen und stellt außerdem auch seine Torgefahr deutlich unter Beweis.

"...zählen zum absoluten Kern der Mannschaft"