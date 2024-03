ADMIRAL 2. Ligist SKN St. Pölten und 2. Landesligist ASV Ofenbinder Spratzern gehen eine enge Zusammenarbeit in der Entwicklung junger Talente ein. Damit soll den Nachwuchsspielern der Region eine einheitliche Karrierebetreuung sowie eine sukzessive fußballerische Ausbildung ermöglicht werden. Der direkte Sprung vom NWZ U18 in die 4. Leistungsstufe im Erwachsenenfussball (SKN St. Pölten Juniors / 1. Landesliga) kann nicht immer direkt gelingen, da dieser auch von verschiedenen Faktoren abhängt. Mit der neuen Zusammenarbeit wird diese Lücke aber geschlossen.

V.l.: v.l.n.r.: Masaki Morass (Technischer Direktor/Sportlicher Leiter NWZ SKN Pölten), Lukas Glatzl, Filip Adamovic, Rinor Muharemi und Trainer Dominik Krautgartner (ASV Ofenbinder Spratzern).

"Das große Ziel ist, dass wir mit regionalen Clubs gemeinsam unsere Talente weiterentwickeln können"

Zu Beginn der Zusammenarbeit wurden bereits drei Spieler des NWZ SKN St. Pölten U18 bei der 1. Kampfmannschaft in Spratzern eingesetzt – das sind Lukas Glatzl (2005), Rinor Muharemi (2005) und Filip Adamovic (2006).

Masaki Morass, Technischer Direktor / Sportlicher Leiter NWZ SKN St. Pölten: „Ich bin sehr dankbar für diese Zusammenarbeit mit ASV Ofenbinder Spratzern. Der Austausch mit dem Verein ist sehr gut – allen voran mit dem Kampfmannschaftstrainer Dominik Krautgartner. Das große Ziel ist, dass wir mit regionalen Clubs gemeinsam unsere Talente weiterentwickeln können.

Auch aufgrund der Tatsache, dass wir nun mit unserem NWZ einen vom ÖFB lizenzierten Status haben, möchten wir uns noch intensiver um die individuelle Karriereplanung kümmern. Ich bin sicher, dass wir in und rund um St. Pölten so viel Kraft in den Vereinen haben, dass wir für jedes Talent den bestmöglichen Weg finden können.“

Fotocredit: SKN St. Pölten