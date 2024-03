Topspiel in der Hopfengasse! Der Floridsdorfer Athletiksport-Club empfängt am kommenden Freitag den SKN St. Pölten am FAC-Platz (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nach der Niederlage in Lafnitz, zugleich der ersten im neuen Kalenderjahr, will der Tabellendritte FAC vor heimischem Publikum wieder punkten.

Mörec: "Würde trotz des Tabellenplatzes die Favoritenrolle bei St. Pölten sehen"

Ein spannendes Duell erwartet die Floridsdorfer-Fußballfans am kommenden Freitag in der Hopfengasse, denn der Floridsdorfer Athletiksport-Club empfängt den SKN St. Pölten am FAC-Platz. Trotz der 1:2-Niederlage in der vergangenen Woche beim SV Licht-Loidl Lafnitz sind die Hauptstädter weiterhin unter den Top Drei der ADMIRAL 2. Liga und möchten nun vor heimischem Publikum wieder punkten.

Nach dem Abpfiff in der Steiermark sah man hängende Köpfe bei den Blau-Weißen, war es doch die erste Niederlage des FAC seit dem 3. November 2023 (0:1 gegen den SV Horn). Außerdem hatten sie doch 64% Ballbesitz und ein klares Chancenplus auf ihrer Seite. Dies zeigt allerdings, dass die Qualität und das Engagement der Mannschaft einmal mehr stimmten, das sagt auch Cheftrainer Mitja Mörec: „Lafnitz hat in der Anfangsphase, wo sie das erste Tor erzielten, gut gespielt. Sie hatten auch ein paar gute Ballbesitzphasen, jedoch entscheidend waren die beiden Gegentore. In diesen Situationen haben wir einfach nicht konsequent genug verteidigt und Lafnitz hat das eiskalt ausgenutzt. Wir hatten beim Stand von 1:1 genug Chancen, um den Führungstreffer zu erzielen und das Spiel in eine andere Richtung zu lenken.“

Für Mitja Mörec ist aber die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Spiel von großer Bedeutung: „Die Jungs haben in der Kabine gleich sehr selbstkritisch reflektiert und besprochen welche Fehler ihnen an diesem Tag unterlaufen sind, das ist ein sehr wichtiger und äußerst positiver Aspekt.“

Nun heißt es für die Floridsdorfer aber den Blick in Richtung Freitag zu richten. Denn mit dem SKN St. Pölten gastiert ein starker Gegner in der Hopfengasse der zu Saisonbeginn als Titelkandidat gehandelt wurde. Aktuell liegen die Niederösterreicher aber auf dem fünften Tabellenplatz, einen Punkt hinter dem FAC. „St. Pölten ist ein Ex-Bundesligist mit einem sehr starken und breiten Kader, der das Potential hätte, ganz oben mitzumischen. Daher würde ich trotz des Tabellenplatzes die Favoritenrolle bei ihnen sehen. Trotzdem haben wir es uns in den letzten Jahren hart erarbeitet, dass uns keine Mannschaft mehr unterschätzt“, so Mitja Mörec.

Im Hinspiel musste der Floridsdorfer AC eine Niederlage in der NV Arena hinnehmen. Trotz guter Chancen gewann der SKN durch die Tore von Dombaxi und Gschweidl mit 2:0. Es war für die Blau-Weißen die erste Niederlage gegen die Wölfe seit dem Jahr 2016.

Mit Philipp Semlic übernahm bei den Niederösterreichern zu Jahresbeginn ein neuer Mann das Zepter an der Seitenlinie. Unter seiner Leitung erzielten die Wölfe bereits zwei Siege, mussten aber auch gegen den FC Liefering eine Niederlage hinnehmen. Eine klare Struktur ist bei dem Neo-Trainer erkennbar: „St Pölten spielt einen direkten Fußball nach vorne mit Zug zum Tor. Sie haben schnelle und erfahrene Spieler in ihren Reihen, die den Unterschied ausmachen können. Es wird mit Sicherheit ein qualitativ hochwertiges Spiel werden“, so FAC-Cheftrainer Mitja Mörec.

Foto: GEPA Admiral