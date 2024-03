Der in der ADMIRAL 2. Bundesliga seit fünf Spielen (4S, 1U), darunter den vier Frühjahrsrunden, noch unbesiegte FC Liefering (3S, 1U) will seinen Erfolgslauf auch in Runde 20 beim heimstarken Tabellenvierten SV Guntamatic Ried fortsetzen. Ankick in der Innviertel ARENA ist am Freitag, 15. März, um 18.10 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Bereis beim Hinspiel in der Red Bull Arena rangen die Jungbullen den Oberösterreichern ein 1:1 ab. Die SV Ried rangiert aktuell auf Rang vier und holte aus vier Partien im Kalenderjahr nur drei Punkte (1S, 3N). Siehe auch Vorschau SV Ried.

Sein Führungstor (25.) gegen die SV Ried beim 1:1 am Freitag, den 25. August, hatte bis zur 81. Minute Bestand: Mohammad Sadeqi. Es blieb der bisher einzige Saisontreffer des 20-jährigen Mittelfeldspielers, der beim Retourmatch in der Innviertel Arena diesmal definitiv nicht treffen wird, wurde Sadeqi doch im Winter für die Frühjahrssaison an den SV Horn ausgeliehen.

„Ried ist eine absolute Top-Mannschaft dieser Liga“

Ein 5:0-Kantersieg gegen Stripfing blieb für die Rieder das bisher einzige Erfolgserlebnis im Frühjahr 2024, gegen den FAC (daheim, 0:2) sowie auswärts beim FC Admira (2:3) und zuletzt Aufsteiger DSV Leoben (0:1) setzte es etwas überraschend jeweils Niederlagen.

Für die auf Rang 12 liegenden Schützlinge von Onur Cinel geht es am Freitag darum, den positiven Trend aufrechtzuerhalten und mit einem erneuten Punktgewinn weitere Plätze in der Tabelle der ADMIRAL 2. Liga gutzumachen.

Onur Cinel: „Ried ist eine absolute Top-Mannschaft dieser Liga, das zeigt sich auch darin, dass sie die meisten Tore geschossen und gleichzeitig die wenigsten Treffer bekommen haben. Daran sieht man schon die Qualität dieses Kaders. Wir haben die letzten Wochen aber zwei richtig gute Spiele gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gemacht, und diesen Weg wollen wir nun auch gegen die SV Ried weitergehen!“

PERSONALSITUATION

Alparslan Baran, Sebastian Künstner, Oliver Lukic, John Mellberg, Justin Omoregie, Tolgahan Sahin, Jannik Schuster und Rocco Zikovic fehlen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Matteo Schablas und Marcel Moswitzer ist fraglich.

Fotocredit: FC Liefering via Getty