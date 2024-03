In der 20. Runde der ADMIRAL 2. Bundesliga hat der Tabellenvierte SV Guntamatic Ried am Freitag, den 15. März, den Rangzwölften FC Liefering zu Gast. Ankick in der Innviertel ARENA ist um 18.10 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Abwehrchef Nikki Havenaar und SVR-Cheftrainer Maximilian Senft geben einen Rück- und Ausblick...

Nik Marinsek (l.) rettete der SV Guntamatic Ried im Hinspiel in der Schlußphase mit seinem Treffer noch ein 1:1-Remis.

Nikki Havenaar: „Gegen Leoben war es ein dreckiges und intensives Spiel“

Die SV Guntamatic Ried kassierte in der vergangenen Runde der ADMIRAL 2. Bundesliga Leoben auswärts eine 0:1-Niederlage bei Seriensieger und Aufsteiger DSV Leoben. Die Innviertler gingen damit in drei von vier Spielen in der Frühjahrssaison leer aus (3N, 1S), in der gesamten Herbstrunde standen demgegeüber nur zwei Niederlagen zu Buche (beide auswärts, jeweils 0:1 bei Aufsteiger SV Stripfing und Liga-Leader GAK 1902). Die SV Ried ist aktuell mit 32 Punkten Tabellenvierter.

„Gegen Leoben war es ein dreckiges und intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Aufgrund des Platzes war es auch ein schwieriges Spiel. Wir haben gekämpft. Leoben hat eine Chance genutzt und wir haben leider zu wenige Chancen kreiert“, betont SVR-Abwehrchef Nikki Havenaar.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben gegen Leoben nicht die Durchschlagskraft entwickelt, die wir uns vorgenommen haben. Dann müssen wir solche Spiele über Emotionalität auf unsere Seite bringen. Damit sind wir unzufrieden und werden beim Spiel gegen Liefering anders auftreten."

Dabei werden den "Wikingern" Kapitän Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Belmin Beganovic fehlen, während Fabian Wohlmuth nach einer Sperre wieder zurückkekhrt. Die Salzburger spielteb in der vergangenen Runde in Bregenz 1:1. Für Liefering scorte Luka Reischl in der 85. Minute. Mit 24 Punkten nimmt der der seit fünf Runden unbesiegte FC Liefering (4S, 1U) derzeit den 12. Tabellenplatz ein.

„Haben bei unseren Fans viel gutzumachen und stehen in Verantwortung, die Kurve mitzunehmen.“

„Wir werden weiter alles geben, um unsere Identität am Platz zu zeigen. Wir haben jetzt ein Heimspiel und es ist für uns eine Gelegenheit, wieder einen positiven Weg einzuschlagen“, sagt Nikki Havenaar. „Wir wollen vor unseren Fans zeigen, dass wir für diese drei Punkte kämpfen. Liefering ist eine junge Mannschaft. Sie marschieren 90 Minuten. Wir werden uns gut vorbereiten und ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Qualität gegen Liefering ein sehr gutes Spiel zeigen werden.“

Maximilian Senft: „Liefering ist eine sehr junge und talentierte Mannschaft, die wuchtig angreift. Wir haben bei unseren Fans viel gutzumachen aus den ersten Meisterschaftsspielen und stehen in der Verantwortung, die Kurve mitzunehmen. Wir wollen unseren Plan mit Energie und Leidenschaft füllen – nur dann werden wir das Spiel gewinnen."

Daten & Fakten zum Duell mit den Jungbullen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Liefering in der 5. Runde der laufenden Saison am 25. August 2023 in Salzburg aufeinander. Die beiden Teams trennten sich dabei mit einem 1:1 (1:0). Für die beiden Treffer sorgten Mohammad Sadeqi (26.) und Nik Marinsek (81.).

Die SV Guntamatic und Liefering standen sich in der 2. Bundesliga bisher neun Mal (2017-20 und 2023) gegenüber. Fünf Mal siegte Ried, einmal Liefering. Drei Spiele endeten Unentschieden, bei einer Gesamttordifferenz von 21 zu 11 für die Innviertler.

Fotocredit: Scharinger und Schröckelsberger