In der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam der unangefochtene Liga-Leader GAK 1902 gegen den SV Lafnitz am Freitagabend nach zweier Treffer in der Schlussviertelstunde noch zu einem 1:1-Remis. Trotz des erneuten Rückstands zeigten die Rotjacken Charakter und konnte die dritte Saisonniederlage sowie die zweite vor heimischer Kulisse spät aber doch abwenden - wie schon zuletzt gegen First Vienna FC 1894. Der "Torversicherung" in Person, Daniel Maderner, gelang in der 87. Minute per Handelfmeter den Ausgleichstreffer, nachdem Jakob Knollmüller den Gast in Front gebracht hatte.

Wieder wankte der GAK und sein 28-jähriger Erfolgsgarant Daniel Maderner, der nun bereits bei 16 Scorerpunkten in 18 Zweitliga-Einsätzen in der heurigen Saison hält, doch neuerlich fiel man nicht: Auch einen späten Gegentreffer steckten die Rotjacken weg, holen letzten Endes - via Handelfmeter - noch einen Punkt und ließen die 3.650 Zuschauer in der Merkur Arena doch noch einen halbwegs gelungenen Abend im "Steirer-Duell" gegen den SV Lafnitz erleben.

Elfmeter für Lafnitz zum Start - zwei Lattentreffer für die Rotjacken nach Wiederbeginn

Gleich in der Anfangsphase war der Gastgeber kurz davor, in Rückstand zu geraten, als Neuzugang Murat Satin Florian Prohart im Strafraum zu Fall brachte. Der daraufhin von Andre Leipold ausgeführte Elfmeter wurde jedoch von GAK-Torhüter Meierhofer pariert. Torlos ging es in die Kabinen.

Nach der Pause brachten zwei "Joker" von GAK-Coach Gernot Messner den Hausherren fast die Führung, doch Abschlüsse der eingewechselten Lichtenberger und Holzhacker trafen nur die Querlatte. Lafnitz befreite sich immer wieder geschickt aus dem Pressing der Grazer und startete selbst eigene Angriffsaktionen.

Zwei Treffer und ein Ausschluss sorgen für packende Schlussphase

Torerfolge blieben bis in die Schlussviertelstunde aus, doch dann... Ein Kopfballtreffer von Jakob Knollmüller nach einer Flanke von Lederer brachte Lafnitz in der 78. Minute in Führung. Kurz darauf glich der GAK durch einen von Daniel Maderner verwandelten Strafstoß aus, nachdem Freissegger zuvor ein Handspiel verursacht hatte.

In der Nachspielzeit sah ein Roter noch die Rote Karte, wurde Marco Gantschnig aufgrund unsportlichen Verhaltens mit der zweiten gelben Karte bedacht und ausgeschlossen - die Verwarnung sah er bereits in Akt eins aufgrund von Kritik.

Letzten Endes blieb es beim 1:1. Mit dieser Punkteteilung verweilt der GAK mit 48 Punkten weiter mit komfortablen zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze der Tabelle, während die Oststeirer mit 29 Zählern den zehnten Platz belegen.

Lafnitz bleibt eine harte Nuss! Nichtsdestotrotz bauen wir den Vorsprung weiter aus 💪🏻 #GAKSVL #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/05gyUpSwsJ — GAK 1902 (@grazerak) March 15, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL