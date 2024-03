Personeller Paukenschlag in Wien-Döbling! Der Tabellenneunte der ADMIRAL 2. Liga, First Vienna FC 1894, beendet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Alexander Zellhofer vorzeitig. Der aktuelle Trainer der erstplatzierten Amateure, Mehmet Sütcü, wird die Mannschaft bis zum Ende der laufenden Saison interimistisch betreuen. Ebenfalls freigestellt werden die Co-Trainer Martin Lang und Jiri Lenko. In den sozialen Medien stößt diese doch überraschende Meldung bei den Anhängern des Traditionsklubs größtenteils auf Verwunderung und Unverständnis, zumal man gestern noch den heroischen Erfolgslauf des DSV Leoben durch einen 1:0-Erfolg beenden konnte.

Entscheidung beruhe auf intensiven Überlegungen und internen Beratungen

Nach einer eingehenden Analyse der jüngsten Ergebnisse hat sich die Vienna dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Alexander Zellhofer noch vor Ablauf des Vertrages im Sommer 2024 vorzeitig zu beenden - dies teilt der Verein in einer Presseaussendung am heutigen Samstag mit. Diese Entscheidung, die das Ende einer langjährigen Partnerschaft markiert, basiere auf intensiven Überlegungen und internen Beratungen hinsichtlich der künftigen Weiterentwicklung der Mannschaft. Cheftrainer Alexander Zellhofer und sein Trainerteam wurden darüber im Rahmen eines persönlichen Gesprächs am Morgen des 16. März 2024 informiert.

Die Blau-Gelben befinden sich in der aktuellen Saison nach 20 Runden mit 30 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Trotz eines deutlichen Chancenplus in den vergangenen Spielen konnte die Mannschaft nur eines der bisherigen fünf Frühjahrsspiele gewinnen.

"...Ergebnis einer gründlichen Analyse der sportlichen Entwicklung des Teams"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz dazu: „Die Beurlaubung von Alexander Zellhofer ist uns nicht leichtgefallen, vor allem wenn man tagtäglich zusammenarbeitet und auch Freundschaften entstehen. Die Entscheidung ist aber das Ergebnis einer gründlichen Analyse der sportlichen Entwicklung des Teams. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Mannschaft jetzt einen neuen Impuls braucht, damit wir in Zukunft unsere sportlichen Ziele erreichen können. Das Trainerteam hat dem Verein sehr viel gegeben und ich danke Alex, Jiri und Martin für die unermüdliche Arbeit und den Einsatz und wünsche ihnen natürlich alles Gute für die Zukunft."

"Zellhofer hat Erfolgsweg der Vienna maßgeblich mitgestaltet"

Präsident Kurt Svoboda ergänzt: „Alexander Zellhofer hat den Erfolgsweg der Vienna in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet. Er ist ein junger, talentierter Trainer, der sich als wichtige Triebkraft für den sportlichen Aufstieg der Vienna bewiesen hat. Die jüngsten Spiele haben gezeigt, dass das Team nun an einem Punkt angekommen ist, an dem neue Impulse nötig sind, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und eine Weiterentwicklung für beide Seiten zu ermöglichen. Ich bedanke mich im Namen des First Vienna FC, aber auch persönlich bei Alexander Zellhofer für seinen Einsatz und die Erfolge, die uns durch sein Engagement gelungen sind.“

Durchbruch in die zweithöchste Spielklasse

Alexander Zellhofer kam 2018 als Nachwuchsleiter und U23-Trainer zur Vienna und avancierte im Sommer 2020 zum Cheftrainer der Herrenmannschaft. In seiner ersten Saison gelang ihm mit den Döblingern der Aufstieg in die Regionalliga Ost. Anschließend schaffte er mit seinem Team den direkten Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. In der vergangenen Zweitliga-Saison erreichte die Vienna den siebten Platz. Aktuell steht das Team mit Aufstiegsambitionen auf dem neunten Tabellenrang in der 2. Liga.

Der First Vienna FC 1894 dankt Alexander Zellhofer und seinem Trainerteam in ihrer Aussendung für deren Einsatz, deren Professionalität und deren Engagement während der gesamten Trainerzeit. Zwei Meistertitel und viele gemeinsame schöne Momente würden in Erinnerung bleiben.

Die Vienna trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Alexander Zellhofer. Interimistisch übernimmt Mehmet Sütcü, der bislang Cheftrainer der Amateure war.

Ebenfalls freigestellt werden die Co-Trainer Martin Lang und Jiri Lenko.



