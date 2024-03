Der Floridsdorfer Athletiksport-Club erweitert seinen bestehenden Aufsichtsrat um vier neue Mitglieder. Mit Michael Kalaus, Johann Pilz, Alfred Skaral und Günther Schweizer erhält der Aufsichtsrat vier kompetente Neuzugänge.

Auch in der Länderspielpause tut sich einiges in der Hopfengasse. Denn Abseits des erfolgreichen Rückrundenstarts darf der Floridsdorfer Athletiksport-Club mit der Ernennung vier neuer Aufsichtsratsmitglieder erfreuliche Nachrichten verkünden. Mit Michael Kalaus, Johann Pilz, Alfred Skaral und Günther Schweizer erhält der bestehende Aufsichtsrat rund um Vorsitzenden Michael Schüch kompetenten Zuwachs.

Michael Kalaus, Manager Sales DMS/ECM von Kyocera Document Solutions Austria, ist seit Sommer 2022 in enger Zusammenarbeit mit dem FAC. Die damals begonnene Partnerschaft wurde vor dem Saisonbeginn im vergangenen Jahr intensiviert und erreicht nun mit der Ernennung zum Aufsichtsrat seinen Höhepunkt.

Geschäftsführer der JP Netzwerktechnik GmbH, Johann Pilz, ist ebenso kein Unbekannter in Floridsdorf. Das Unternehmen mit dem Firmensitz im 21. Wiener Gemeindebezirk ist bereits jahrelanger Sponsor des FAC. Der selbstständige Unternehmer Johann Pilz erhält nun mit der Rolle des Aufsichtsratsmitglieds eine tragende Funktion beim Floridsdorfer AC.

Mit Alfred Skaral, Niederlassungsleiter der Niedax Österreich, wird der Aufsichtsrat auch durch ein neues Gesicht erweitert. Das für hochwertige Kabelverlegesysteme bekannte Traditionsunternehmen ist einer der jüngsten Partner des FAC, aber bereits im Stadion sowie auf dem Trikot der Blau-Weißen sichtbar.

Komplettiert wird der neue Aufsichtsrat durch Günther Schweizer, Geschäftsführer der ARBÖ-Fahrsicherheit. Das Tochterunternehmen des ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) ist seit September 2023 Partner des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs. Die außerordentlich gute Zusammenarbeit spiegelt sich nun in der neuen Funktion von Günther Schweizer beim FAC Wien wider.

Für den FAC ist es ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung, so auch Michael Schüch: „Die Berufung von Michael Kalaus, Johann Pilz, Alfred Skaral und Günther Schweizer in unseren Aufsichtsrat ist für uns eine Bereicherung auf allen Ebenen. Ihre Erfahrung und ihr Engagement werden uns dabei helfen, unseren eingeschlagenen Weg und unsere Vision für den FAC voranzutreiben."

Der Aufsichtsrat des Floridsdorfer AC besteht damit aus dem Vorsitzenden Michael Schüch, dem stellvertretenden Vorsitzenden Mag. Franz-Josef Lackinger, MBA Christian Bucher, Roland Hobiger, Michael Kalaus, Gerald Lehner, Johann Pilz, Mag. (FH) Fritz Pühringer, Alfred Skaral und Günther Schweizer.

Foto: FAC