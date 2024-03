Mit dem nun auch schriftlich fixierten Ausstieg des VfL Wolfsburg ist die Zusammenarbeit mit dem SKN St. Pölten ab Sommer 2024 beendet.

"Der VfL Wolfsburg hat dem SKN nach dem schmerzvollen Abstieg das Vertrauen geschenkt und eine weitere Professionalisierung ermöglicht. Die Zusammenarbeit verlief sehr partnerschaftlich und wertschätzend. Fakt ist leider, dass die großzügige Unterstützung aus Wolfsburg anfänglich zu einem wesentlichen Teil auch dafür verwendet werden musste, um finanzielle Altlasten zu beseitigen und gestundete Zahlungen aus Corona Zeiten zu leisten", so der SKN St. Pölten in seiner Stellungnahme.

"Dadurch war es uns nicht möglich, sportlich wie geplant anzugreifen. Dass wir darüber hinaus in der aktuellen Saison trotz eines starken Kaders deutlich hinter den Erwartungen zurückliegen, ist bedauerlich und für niemanden zufriedenstellend. Dennoch richten wir als gesamter Verein nun den Blick nach vorne und arbeiten mit Hochdruck daran, einen neuen Partner zu finden, der es uns ermöglicht, künftig wirtschaftlich stabil und sportlich konkurrenzfähig zu sein. Dazu befinden wir uns derzeit in der Sondierungsphase. Sobald es konkrete Entscheidungen und Weichenstellungen gibt, werden wir darüber umfassend informieren", so die Niederösterreicher abschließend.

Foto: SKN