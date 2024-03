Die SV Guntamatic Ried stellt den Freiwilligen Feuerwehren aus Oberösterreich 1.000 Freikarten für das 2. Bundesliga-Match SV Guntamatic Ried – Schwarz-Weiß Bregenz am Samstag, dem 13. April, zur Verfügung, das um 20.00 Uhr in der Innviertel ARENA in Ried angepfiffen wird. Pro Feuerwehr können bis zu 20 Freikarten bestellt werden.

Die Anmeldung dazu erfolgt über ein Datenblatt, das über die Website des OÖ. Landes-Feuerwehrverbands www.ooelfv.at abrufbar ist. Dieses Datenblatt ist bis spätestens 10. April an die Mail-Adresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden. Freikarten sind, solange der Vorrat reicht, erhältlich. Nach der Übermittlung des Datenblatts erhält die Feuerwehr die Gutscheincodes für die Freikarten, die am Spieltag ab 18.30 Uhr beim Infopoint OST abgeholt werden können.

„Unsere Feuerwehren leisten tagtäglich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft wichtige Taten in schwierigen Situationen und sind zudem ein wesentlicher Bestandteil für das gemeinsame Leben in unseren Gemeinden. Mit dieser Aktion möchten wir für diesen großen Einsatz Danke sagen. Ich wünsche allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, die sich eine Freikarte für dieses Spiel holen, viel Spaß bei uns in der Innviertel ARENA“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Foto: SVR / Schröckelsberger