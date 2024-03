Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der SV Stripfing aus der ADMIRAL 2. Liga seinen Vereinsstandort nach Deutsch-Wagram verlegen. Der Hintergrund: Der Zweitliga-Klub braucht für die kommende Saison ein neues Ausweichstadion, weil der Stripfinger Sportplatz weiterhin nicht zweitligatauglich ist. Der FAC-Platz, wo man derzeit die Heimspiele austrägt, dürfte nicht mehr Thema sein - mit den fehlenden Zahlungen an die Floridsdorfer habe das aber nichts zu tun (wir berichteten). Der Wechsel nach Deutsch-Wagram ist seit Donnerstag nun fix. LIGAPORTAL hat beim Verein nachgefragt, warum man dort hin will.

Am 4. März hat der SV Stripfing einen Lizenzantrag gestellt, in dem die Generali Arena der Austria Wien als Heimstätte vorkommt. Um die Lizenz zu erhalten, muss der Klub seine Spiele entweder in einem ligatauglichem Stadion austragen oder so weit umziehen, dass man im Umkreis von 20 Kilometern der eigentlichen Heimstätte spielen kann. "Für uns ist Deutsch-Wagram der ideale Ort, um weitere Schritte in unserem Regionalisierungsplan zu gehen. Außerdem befinden sich die 20 Kilometer Umkreis von Stripfing unter anderem auch auf nicht-österreichischem Staatsgebiet liegen. Das ist in Deutsch-Wagram anders", heißt es vom Verein.

Das heißt, Deutsch-Wagram sei der perfekte Ort für die Stripfinger hinsichtlich einer auch organisatorisch erfolgreichen Zukunft, auch wenn es für den Liganeuling nach einem starken Herbst zuletzt auch sportlich nicht gerade rosig lief, verlor man doch sechs Mal in Folge. "Es geht hier auch um die Geschäftsstelle. Wir wollen uns generell auf allen Ebenen entwickeln", heißt es vom Verein, der diese Entscheidung nun im Zuge einer Generalversammlung am Donnerstag fixiert hat. "Diese Entscheidung ist großes Vorschussvertrauen an den neuen Vorstand", betont man bei den Stripfingern.

Und wie sieht es mit dem Umbau des eigenen Stadions in Stripfing aus? Hier sollen in den nächsten Tagen die Bagger auffahren.

Foto: GEPA Admiral