Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, nach 20 Runden Tabellenzweiter der ADMIRAL 2. Liga und am Ostersonntag zu Gast beim spielstarken Tabellenzwölften FC Liefering in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (ab 12:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) begrüßt mit Gerald Lehner ein neues Vorstandsmitglied. Der Floridsdorfer Unternehmer ist bereits als Aufsichtsrat und Sponsor im Verein tätig und wird nun sein Engagement für den FAC im Vorstand des Vereins intensivieren.

V.l.: Herbert Tomasetig, Gerald Lehner und FAC-Präsident Walter Brand.

"FAC hat lange Tradition und starke Verbindung zum Bezirk"

Nach den erfreulichen Nachrichten der vergangenen Woche, indem der Aufsichtsrat um vier neue Mitglieder erweitert wurde, darf sich auch der Vorstand des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs über Zuwachs freuen. Der Floridsdorfer Unternehmer Gerald Lehner erweitert den bestehenden Vorstand des FAC.

Gerald Lehner ist kein Unbekannter bei den Blau-Weißen. Er begann als Sponsor mit seiner Firma Burisch Elektro-Systemtechnik den FAC zu unterstützen und brachte wenige Zeit später bereits sein Fachwissen als Aufsichtsrat ein. Seine Kooptation zum Vorstandsmitglied unterstreicht sein bisheriges Engagement für den Verein.

Walter Brand, Präsident des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs, äußerte sich erfreut: "Wir sind sehr glücklich, Gerald in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Mit seinen Expertisen und seiner Leidenschaft für den Verein sind wir gut gerüstet, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen und gemeinsam die Zukunft des FAC zu gestalten."

Gerald Lehner: "Es ist mir eine große Ehre, in den Vorstand des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs berufen zu werden. Der FAC hat eine lange Tradition und eine starke Verbindung zum Bezirk, die ich zutiefst respektiere und teile. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag zu leisten und gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen die Ziele des Vereins zu verwirklichen. Wir stehen vor spannenden Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie gemeinsam meistern werden."

