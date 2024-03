Die "Causa" um den Stadionbau von Aufsteiger SV Stripfing, der seine ADMIRAL 2. Liga-Heimspiele in dieser Saison 2023/24 bisher auf dem FAC-Platz ausgetragen hat und am Ostersonntag die Vienna empfängt (ab 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - siehe auch Ligaportal-Vorschau mit Ergebnistipp), ist um ein Kapitel reicher. So wurde der am Montag dieser Woche geplante Start des Stadionbaus verschoben, rollten keine Bagger an. Laut den NÖN sagte die beauftragte Baufirma krankheitsbedingt ab und wolle dem Vernehmen nach nunmehr nach den Osterfeiertagen loslegen.

"Ich war schon am Platz und hab gewartet"

SV Stripfing-Obmann Christoph Pelczar meinte gegenüber der Zeitung: "Ich war schon am Platz und hab gewartet." Bereits drei Tage zuvor am Freitag, dem 22. März, war die Bundesliga vor Ort, um sich ein Eindruck vom "Status Quo" zu verschaffen.

In wenigen Wochen fällt die Entscheidung über die Zulassung des nach sechs Niederlagen in Serie auf Rang 13 abgerutschten SV Stripfing/Weiden a.d.M für die Saison 2024/25. Die Niederösterreicher haben jüngst erst ihren Vereinsstandort nach Deutsch-Wagram verlegt - wir berichteten.