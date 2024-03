Beim SV Lafnitz aus der ADMIRAL 2. Liga weht seit vergangenem Sommer ein neuer Wind. Der Schweizer Martin Dellenbach stieg bei den Oststeirern als Geldgeber ein. Der bisherige Obmann Bernhard Loidl, der 30 Jahre im Amt war und Hauptsponsor ist, blieb den Lafnitzern als Präsident und Ehrenmitglied erhalten. Ligaportal sprach nun mit einem jener Spieler, der auch schon vor dem Einstieg Dellenbachs dabei war: Der defensive Mittelfeldspieler Philipp Siegl. Der 30-Jährige ist seit vier Jahren beim Verein.

Philipp Siegl gehört zu den längstdienendsten Spielern bei den Lafnitzern.

"Philosophie vom Verein hat sich komplett verändert"

LIGAPORTAL: Zunächst - wie zufrieden bist du mit der laufenden Saison? Mit deinen Leistungen?

Philipp Siegl: Im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein. Vor allem wenn man bedenkt, was wir für einen Umbruch gehabt haben im Sommer mit vielen neuen und vor allem jungen Spielern.

LIGAPORTAL: Seit dem Sommer agiert der SV Lafnitz anders als in der Vergangenheit: Was bietet Lafnitz, was andere nicht bieten? Du bist immerhin schon vier Jahre dabei.

Philipp Siegl: ⁠Ja, die Philosophie vom Verein hat sich komplett verändert. Das Ziel ist, junge Spieler auszubilden und wenn möglich gewinnbringend weiter zu verkaufen. Natürlich darf man dabei aber nie vergessen, auch die nötigen Punkte zu holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

"Wollen positiven Trend fortsetzen"

LIGAPORTAL: Was ist in der heurigen Saison noch möglich?

Philipp Siegl: Die Liga ist sehr eng und ausgeglichen. Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Wir sind gut ins Frühjahr gestartet und diesen positiven Trend wollen wir jetzt in den nächsten Wochen fortsetzen. Wenn uns das gelingt, dann können wir sicher noch einige Plätze gut machen.

LIGAPORTAL: Und was ist für dich drin? Wo geht deine Reise hin?

Philipp Siegl: Mein Vertrag läuft im Sommer aus. Es hat bereits erste Gespräche mit dem Verein gegeben. Ich fühle mich in Lafnitz sehr wohl, aber im Fußball weiß man nie genau, was kommt. Ich versuche mich einfach auf meine Leistungen zu fokussieren und der Rest kommt dann von alleine.

"Europameister wird Deutschland"

LIGAPORTAL: Wo geht die Reise für den SV Lafnitz noch hin?

Philipp Siegl: Die 2. Liga ist extrem schwierig und spannend zugleich. Das Niveau ist sehr ausgeglichen. Du musst jedes Wochenende am Maximum agieren. Wenn dir das nicht gelingt, dann hast du sofort eine Niederlage hängen.

LIGAPORTAL: Zum Abschluss noch etwas ganz anderes: Wer wird Europameister im Sommer?

Philipp Siegl: Europameister wird Deutschland.

