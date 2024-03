Nach der Trennung von Alexander Zellhofer hat Mehmet Sütcü gemeinsam mit Co-Coach Roman Kienast interimistisch das Trainer-Zepter beim derzeit Tabellenneunten der ADMIRAL 2. Liga, Traditionsverein First Vienna FC 1894, übernommen und gibt sein Debüt infolge der abgetanen Länderspielpause an der Seitenauslinie zur (Oster-)Sonntagsmatinee in Runde 21 beim Rang-13. SV Stripfing, der seine Heimspiele bekanntlich in der Hopfengasse am FAC-Platz austrägt (10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Damit ist die Anreise der Döblinger zum "Auswärtsspiel" eine wesentlich kürzere als jene der Niederösterreicher...

Einschwören bei den Döblingern, um den beiden neuen Gesichter an der Seitenauslinie auf Anhieb zu imponieren und im dichten Tabellenmittelfeld den Anschluss an das obere Drittel wiederherzustellen - der Rückstand auf den Sechsten SW Bregenz etwa beträgt nur einen Zähler.

"...wollen einfach zeigen, was die Jungs draufhaben"

Die Vienna steht nach dem knappen Heimsieg vor der Länderspielpause gegen Leoben derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der Erfolg gegen die Steirer war jedoch bislang der erste volle Erfolg im Jahr 2024. Vor der Länderspielpause wechselten die Döblinger nach den ersten Partien auch das Trainerteam. Mehmet Sütcü, welcher bislang Cheftrainer der Vienna Amateure war, übernimmt interimsweise.

Für Neo-Coach Sütcü wird es auf jeden Fall ein ganz besonderes Spiel: „Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesengroß. Das Team und ich fiebern dem Spiel schon entgegen und wir wollen einfach zeigen, was die Jungs draufhaben.“

Roman Kienast wird Sütcü zudem als Co-Trainer unter die Arme greifen. Die Aufgaben sind klar definiert: „Roman ist jetzt neu dazugekommen, das war mein persönlicher Wunsch. Wir werden vieles zusammen entscheiden, aber sein Hauptaugenmerk wird natürlich die Offensive sein. Mit seiner Erfahrung wird er sicher an den richtigen Schrauben drehen und den Jungs weiterhelfen.“

"...versuchen aktiver zu sein und höher zu attackieren"

Das neue Trainerteam analysierte natürlich auch die weniger erfolgreichen Aspekte des Teams: „Wir haben mit jedem Spieler das Gespräch gesucht und hatten defensiv wie offensiv Dinge, die nicht so gut waren und diese auch offen angesprochen. Dann haben wir auch im Training manches geändert, damit die Jungs das so verinnerlichen, wie wir das wollen und da muss ich wirklich die Mannschaft loben, weil wirklich jeder voll mitzieht.“

Dem Team ist aber auch bewusst, dass es Zeit brauchen wird, bis alles implementiert ist. Trainer Sütcü über die Veränderungen im Spiel der Vienna: „Wir werden versuchen aktiver zu sein und höher zu attackieren. Wir hatten jetzt zwei gute Trainingswochen. Das Ziel ist, dass wir offensiv spielen und viele Torchancen kreieren. Es wird aber auch Geduld brauchen, bis wir alles bei 100 Prozent haben. Da hoffen wir auch auf die Unterstützung unserer Fans, die natürlich ein wichtiger Part davon sind. Die lautstarke Unterstützung von den Rängen wird die Mannschaft sicher nach vorne peitschen.“

Mehmet Sütcü und Roman Kienast (v.l.) gehen als Trainer-Duo beim Rangneunten der ADMIRAL 2. Liga voller Tatendrang in die ersten Härtetests in der zweithöchsten Spielklasse.

Stripfing hat trotz schwachem Frühjahrsstart "junges, dynamisches Team"

Für Stripfing verlief die Saison bis jetzt durchwachsen. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Ost verpflichteten die Niederösterreicher dank der Kooperation mit Bundesligist Austria Wien viele junge Spieler. Seit dem Aufstieg gab es einige Höhen und Tiefen bei Stripfing. In der Wintertransferperiode verpflichtete man drei Neuzugänge, unter anderem Ex-Bayern-Juwel Gianluca Gaudino.

Trotz allem lief der Rückrundenstart überhaupt nicht nach Maß. In vier Spielen gab es vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 1:13. Während der Länderspielpause testeten die Niederösterreicher gegen den SV Ried, auch hier verlor man mit 1:6 deutlich.

Trainer Sütcü mahnt trotz allem zur Vorsicht: „Stripfing ist schwer einzuschätzen. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, muss man sagen, dass sie eine echte Wundertüte sind. Zurzeit sind sie nicht in guter Verfassung, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass solche Spiele immer die schwierigsten sind. Stripfing hat ein junges, dynamisches Team und eine klare Vorstellung wie sie spielen wollen, da müssen wir einfach dagegenhalten. Wir müssen mutig sein und wenn wir unsere individuelle Qualität zeigen, dann holen wir drei Punkte.“

