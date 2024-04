Während der FC Dornbirn 1913 sich sportlich eisern gegen einen drohenden Abstieg aus der ADMIRAL 2. Liga wehrt und zuletzt mit drei Dreiern en suite unter Interims-Trainer Eric Orie (etatmäßig Sportdirektor der Vorarlberger) aufhorchen ließ (siehe auch HIER), gab es heute durch den Senat 5 der österreichischen Bundesliga einen Rückschlag für die Rothosen. Dass den Dornbirnern die Zulassung für die 2. Liga und auch Regionalliga verweigert wurde - siehe hier - kommt für den Tabellen-14. jedoch nicht überraschend. Ligaportal erhielt nachfolgende Stellungnahme...

Packende Szenen in der 2. Liga wollen die Dornbirner auch in der kommenden Saison 2023/24 und kämpfen dafür auf dem grünen Rasen und auch am Schreibtisch.

"Müssen kleinen Teil noch detaillierter ausarbeiten"

Andreas Genser, Vizepräsident Finanzen FC Dornbirn 1913: "Wir haben eigentlich mit dieser heutigen Rückmeldung vom Senat 5 gerechnet, weil wir einen kleinen Teil noch detaillierter ausarbeiten müssen. Dieser wird in der kommenden Woche dem Senat 5 vorgelegt, dann sind wir uns auch sicher, dass wir die Lizenz für 24/25 auch erhalten.

Wir haben dem Senat 5 zum vorgegebenen Zeitpunkt, vollständige und zum aktuellen Stand bestens ausgearbeitete Unterlagen übergeben, die zuvor von unserem Rechtsanwalt wie auch Wirtschaftsprüfer, überprüft wurden. Der noch besser zu definierende Punkt, werden wir in der kommenden Woche nachreichen."

