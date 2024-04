Als der "verlorene Sohn" Ante Bajic nach seinem eineinhalbjährigen Intermezzo bei Rekordmeister SK Rapid im Winter zur SV Guntamatic Ried zurückkehrte, nährte das bei den Innviertlern auch die Hoffnung, nochmal anzugreifen und die Vormachtsstellung in der ADMIRAL 2. Liga vom souveränen Spitzenreiter GAK 1902 ins Wanken zubringen. Wohlwissend, dass der gebürtige Braunauer in seiner ersten Zeit bei den Riedern bewiesen hatte, ein Unterschiedsspieler zu sein. Ligaportal sprach mit der 28-jährigen Offensivkraft im "Give-me-five"-Interview. Antes Antworten über sein bisheriges Frühjahrs-Fazit, Ziele und die SK Rapid-Zeit...

Die Werbebande vom Hauptsponsor hatte zuletzt gegen den GAK herzuhalten, doch bald wird Ante Bajic sicher auch wieder ins Tor treffen. Vielleicht ja schon Samstagabend gegen Aufsteiger SW Bregenz (20 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Vier Assists lieferte der Routinier der SV Guntamatic Ried ja bereits in den bisher sieben Spielen im Frühjahr, in denen der 28-jährige Innviertler stets von der ersten bis zur letzten Minute mitwirkte.

"...da geht auf jeden Fall noch mehr"

LIGAPORTAL: Hallo Ante, mit Jahresbeginn folgte nach eineinhalb Jahren beim SK Rapid die Rückkehr in deine Heimat bzw. zur SV Guntamatic Ried. Hand auf´s Herz und selbstkritisch bemerkt, wie fällt deine persönliche, bisherige Frühjahrsbilanz aus, du hast alle Spiele komplett absolvierte, das erste Tor steht noch aus?

Ante Bajic: Ja, das Tor steht noch aus, darauf warte ich noch. Aber da mache ich mir nicht wirklich Druck. Ich versuche auf andere Art und Weise meine Leistung zu bringen und dass ich der Mannschaft helfen kann. Natürlich will man als Offensivspieler Tore machen. Es wird schon noch kommen. Ich mache mir da keinen großen Stress. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft Erfolg haben.

Was meine Bilanz ansonsten betrifft, so waren meine letzten Spiele durchschnittlich. So selbstkritisch bin ich. Da waren gute und schlechte Spiele dabei. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Mit den 90 Minuten, die ich bekomme, will ich mich auch immer verbessern und der Mannschaft helfen. Da ich vor dem Wechsel beim SK Rapid leider Gottes bei den letzten Spielen nicht im Kader war, bin ich ersmal froh, dass ich wieder zum Einsatz komme. Wenn ich auf das große Ganze schaue ist es durchwachsen gewesen in den letzten Spielen, da geht auf jeden Fall noch mehr.

"...damit wir ein gutes Gefühl und Selbstbewusstsein für nächstes Jahr kriegen"

LIGAPORTAL: Was sind die Vorgaben für die verbleibenden acht Runden, ist der Vizemeister-Titel ein Ziel?

Ante Bajic: Jetzt wo die Meisterschaft gelaufen ist in Anbetracht dem Punktevorsprung, den der GAK hat (Anm.: 14), ist der zweite Platz das Ziel. Trotzdem schauen wir nicht auf die Tabelle. Wir wollen Punkte machen und gute Spiele abliefern. Und unsere Idee, die wir haben, noch besser auf den Platz bringen.

Damit wir ein gutes Gefühl und Selbstbewusstsein für nächstes Jahr kriegen. Zwar ist der 2. Platz in dieser Phase top, doch bringt uns auch nicht wirklich viel, aber es wäre ein kleines Ziel für uns.

Dynamisch über die Außenbahn kommend brachte Ante Bajic mit der SV Ried im vergangenen Heimspiel Liga-Leader GAK 1902 wiederholt in Verlegenheit, doch die Innviertler belohnten sich für ihr Investment nicht und kassierten letzendlich gegen die Grazer eine unglückliche 0:1-Niederlage.

"GAK hat es dann abgezockt gemacht und die Schnittpartien gewonnen"

LIGAPORTAL: Jüngst die Performance hat ja gestimmt. Auch wenn du erst mit der Frühjahrssaison bei der SV Ried eingestiegen bist, warum hat es nicht zum ganz großen Wurf gereicht bzw. dem Wiederaufstieg? Ins neue Jahr seid ihr bei 15 absovierten Spielen mit einem Rückstand von acht Punkten auf den souveränen Spitzenreiter GAK 1902 gegangen, mittlerweile sind es acht Runden vor Saisonende schon 14.

Ante Bajic: Ausschlaggebend waren die ersten zwei Partien. Wir wussten, dass die richtungsweisend sind, ob wir gut ins Frühjahr starten oder nicht. Doch wenn du dann gleich mit zwei Niederlagen in die Rückrunde startest, ist das bitter. Wir waren motiviert, hatten eine sehr gute Vorbereitung, aber wenn du dann mit zwei Niederlagen startest und der GAK es dann einfach abgezockt gemacht hat.

Sie waren zu dem Zeitpunkt richtig gut, haben die Schnittpartien mit 1:0, 2:1 gewonnen. Wie sie es auch gegen uns war mit 1:0, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft gewesen sind. Aber es ist halt wichtig, dass du in so einer Phase die Spiele gewinnst. Das haben wir nicht geschafft und ist für uns auch ein Lernprozess. Das müssen wir nächstes Jahr besser machen.

Auch wenn ihm beim SK Rapid entgegen seines ehemaligen Rieder Offensivpartner Marco Grüll der große Durchbruch verwehrt blieb, stehen immerhin 45 Pflichtpartien für die Hütteldorfer mit fünf Toren und vier Assists für Ante Bajic zu Buche, die ihm keiner nehmen kann.

"...das bleibt für mich bei Rapid immer in Erinnerung".

LIGAPORTAL: Kommen wir mal zu deinen eineinhalb Jahren beim SK Rapid. Auch wenn - zugegeben - natürlich dort der Konkurrenzkampf sehr groß ist, gerade in der Offensive. Warum hast du dort den Durchbruch nicht geschafft, hat es dir womöglich an Nestwärme wie in deiner Heimat Innviertel gefehlt und was nimmst du aus deiner Rapid-Zeit mit und wie hast du den Mythos Rapid erlebt?

Ante Bajic: Meine eineinhalb Jahre beim SK Rapid waren ein Auf und Ab. Das erste Jahr lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ging viel hin und her. Im zweiten Jahr hatte ich einen guten Start mit einem Tor und Assist. Ich war da richtig gut reingekommen, leider Gottes habe ich dann nicht mehr die Einsatzminuten gekriegt und war dann auch oft nicht mehr im Kader.

Was natürlich für jeden Spieler, der spielen will, das Schlimmste ist, wenn man keine Minuten mehr bekommt. Allgemein habe ich viel dazugelernt. Auch eine Phase gesehen, wie es ist, wenn es mal nicht so läuft. Es war trotzdem auch ein Lernprozeß.

Was ich da von der Geschichte und den Fans her miterlebt habe, muss man einfach mal erlebt haben dürfen. Dafür bin ich ihnen dankbar und das bleibt für mich immer in Erinnerung.

"SV Ried gehört in die Bundesliga"

LIGAPORTAL: Doch nun gilt "Bajic is back"...du bist zurück in Ried, wirst im August 29 Jahre jung, stammst aus dem Innviertel und hast bei der SV Ried Vertrag bis Juni 2027. Du bist schon mal mit dem Klub aufgestiegen, auch wenn du damals durch eine Schulterverletzung lange ausgefallen bist. Willst du bei den Wikingern, für die du bisher gesamt 94 Pflichtpartien absolviert hast, auch später mal deine Karriere beenden und ist nächste Saison die Bundesliga-Rückkehr das klare Ziel für dich?

Ante Bajic: Über meine Karriere, wann und wo sie endet, mache ich mir derzeit keine Gedanken. Natürlich kann ich es mir hier vorstellen. Ich bin Rieder, komme von da. Aber ich habe noch Zeit, will so lang wie möglich spielen. So lange ich mich fit fühle und keine gröberen Verletzungen kommen.