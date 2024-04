Mit dem 2:0-Erfolg über Spitzenreiter GAK gelang dem FC Liefering vor Wochenfrist der vorläufige Höhepunkt eines ohnehin highlightreichen Frühjahrs. Nun bitten mit den Donawitzern die neuen Frühjahrs-Zweiten zum ADMIRAL 2. Liga-Tanz.

Der DSV scheint sich auf sportlicher Ebene nicht von der Unruhe rund um den jüngsten Trainerwechsel und die verwehrte Zulassung für die neue Spielzeit beirren zu lassen: Auf ein stolzes Remis beim GAK folgte für das Jancker-Ensemble zuletzt ein 2:0-Sieg über den FAC. Bekanntlich steht auch bei den Lieferingern ein neuer Mann an der Seitenlinie: Ex-AKA U18-Coach Daniel Beichler übernimmt vorläufig die Zügel von Onur Cinel und pocht bei seinem #LigaZwa-Debüt naturgemäß auf den Premieren-Dreier.

STATEMENT

Daniel Beichler: „Ich freue mich persönlich natürlich riesig auf die kommenden Wochen und darauf, in der 2. Liga Trainer des FC Liefering sein zu können, aber auch auf die erste Aufgabe in Leoben – eine lässige Herausforderung! Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ordentlich gepunktet haben und dementsprechend beide formstark sind. Ich erwarte mir ein Spiel auf einem hohen Level, in dem Details entscheiden können. Jetzt heißt es, eine gute Mischung zu finden, aus dem, was zuletzt gut funktioniert hat, aber auch darum, den einen oder anderen neuen Impuls zu setzen – wie es bei einem Trainerwechsel nun mal ist. Wir sind gut vorbereitet!“

PERSONALSITUATION

Alparslan Baran, Salko Hamzic, Oliver Lukic, John Mellberg, Moritz Neumann und Nicolo Turco fehlen verletzungsbedingt.

Foto: FC Liefering via getty