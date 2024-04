Die 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga führt den Floridsdorfer Athletiksport-Club nach Vorarlberg zu Schwarz-Weiss Bregenz. Nach den letzten sieglosen Runden wollen die Blau-Weißen drei Punkte aus dem Ländle mit nach Hause nehmen.

Für den Floridsdorfer Athletiksport-Club steht in den kommenden Tagen eine weite Reise bevor, denn die Blau-Weißen treffen am Freitag im Immo Agentur Stadion auf Schwarz-Weiss Bregenz. In den letzten drei Runden blieb die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec sieglos. Mit einer guten Perfomance in Bregenz wollen sie nun aber erneut das Runde rumreißen. Dass die Mannschaft das Zeug hat Tore zu schießen haben sie in dieser Saison bereits öfters bewiesen.

„Die jüngsten Ergebnisse ändern nichts an unserer Herangehensweise. Wir bleiben unabhängig vom Gegner unserer Idee treu und wissen auch die letzten Wochen richtig einzuordnen. Natürlich haben wir die Spiele analysiert und versucht gewisse Dinge zu verbessern, aber die Trainingsleistungen der Mannschaft waren diese Woche stark und auch die Resonanz auf gewisse Kritikpunkte wurden sehr gut aufgenommen“, zeigt sich Co-Trainer Gerald Linshalm positiv gestimmt.

In der kommenden Runde kann das Trainerteam auch wieder auf zwei Säulen in ihrem Team bauen. Denn neben Innenverteidiger Christian Bubalovic kommt mit Mittelfeldmotor Marcus Maier auch ein zweiter Stammspieler nach seiner Gelb-Sperre gegen den DSV Leoben zurück in den Kader. „Mit Christian und Marcus sind nun zwei Spieler zurück, die die Dynamik der Mannschaft positiv verändern werden“, so Gerald Linshalm.

In der Hinrunde setzte es für die Floridsdorfer allerdings am FAC-Platz eine 2:1-Heimniederlage. Zwei Eckballtore in den ersten sechs Minuten reichten den danach sehr defensiv agierenden Bregenzern zum Punktegewinn. Ob das Team von Interimstrainer Martin Schneider ähnlich auftreten wird wie im Herbst, ist etwas ungewiss. Denn nach Andreas Heraf und Markus Mader ist er bereits der dritte Trainer bei den Bregenzern in der laufenden Saison.

„Die Herangehensweise von Bregenz hat sich schon verändert. Sie sind etwas offensiver geworden und verteidigen nicht mehr ganz so tief wie unter Andreas Heraf. Allerdings wissen wir auch, dass wir im Hinspiel genug Chancen hatten, um die Partie für uns zu entscheiden. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie im Herbst auf den Platz bringen, bin ich überzeugt davon, dass wir drei Punkte mitnehmen können“, sagt Gerald Linshalm.

Die punkteausbeute der Vorarlberger war im heurigen Kalenderjahr nicht optimal. Fünf Runden warten sie bereits auf einen Sieg. Gesprochen wird darüber aber in der Kabine nicht, sagt Gerald Linshalm: „Wir haben das nicht thematisiert. Fußball ist so komplex, dass man von Woche zu Woche schauen muss. In unserer Liga kann jeder jeden schlagen, das ist und bleibt so.“

Statistiken zu diesem Duell gibt es keine, war das Hinspiel doch auch gleichzeitig das erste Aufeinandertreffen der beiden Clubs. Das Erfolgsrezept ist für den FAC-Co-Trainer klar: „Wir müssen an unsere alte Stärke anknüpfen, mutig im Positionsspiel sein und die Entschlossenheit offensiv, aber auch in der Defensive wiederfinden. Wenn wir das umsetzen, werden wir als Sieger vom Platz gehen.“

Foto: FAC