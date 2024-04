Das Protestkomitee der österreichischen Bundesliga erteilt dem SV Stripfing/Weiden die Zulassung zur ADMIRAL 2. Liga in zweiter Instanz - siehe auch BEITRAG zuvor. Die Österreichische Fußball-Bundesliga bzw. das Protestkomitee hat den fristgerechten Einspruch auf das erstinstanzliche Urteil geprüft. Dabei wurde dem Aufsteiger, der nach 25 gespielten Runden auf Rang 12 in Liga 2 liegt, die Zulassung in zweiter Instanz erteilt.

"Haben nun Planungssicherheit und freuen uns, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu gehen"

Der SV Stripfing nimmt die Entscheidung des Protestkomitees mit großer Freude zur Kenntnis. Mit dieser Planungssicherheit können die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Vereines weiter vorangetrieben werden.

Christoph Pelczar, Obmann SV Stripfing: "Wir sind mit dieser Entscheidung selbstverständlich mehr als zufrieden. Wir wissen um unsere Herausforderungen, konnten im Rahmen des Einspruches jedoch die Erfüllung sämtlicher geforderter Kriterien darstellen. Nun haben wir Planungssicherheit und freuen uns, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu gehen.“

Fotocredit: Josef Parak