Letzte Woche hat der FC Liefering gegen Admira Wacker ein weiteres Mal seine starke Frühjahrsform bestätigt und trotz langer Zeit in Unterzahl einen Punkt mitnehmen können. Mit insgesamt 23 Zählern aus zehn Spielen stehen die jungen Salzburger in der Jahrestabelle 2024 sogar an der Spitze der Liga. Im kommenden Heimspiel soll dieser Trend seine Fortsetzung finden, wenn es gegen die zweite Garde des SK Sturm Graz geht.

Im vergangenen Spiel hatte es lange Zeit danach ausgesehen, dass die Steirer im Duell um die Abstiegsplätze gegen Dornbirn den dritten Sieg in Serie einfahren würden, ehe die Vorarlberger die Partie plötzlich noch drehten. Trotzdem gilt es, sich vor den jungen Grazern in Acht zu nehmen, die zuletzt regelmäßig gezeigt haben, dass sie ein besonders unangenehmer Gegner sein können.

STATEMENT

Daniel Beichler: „Sturm II ist in diesem Frühjahr gut drauf. Man sieht, dass sie stabiler geworden sind, auch wenn sie letzte Woche nach ihrer 2:0-Führung noch eine unglückliche Niederlage hinnehmen mussten. Trotzdem gilt unser Fokus uns selbst: Meine Erwartungshaltung an unsere Burschen ist, die Intensität und unseren Spielplan entsprechend auf den Platz zu bringen, wie wir es auch schon in den letzten beiden Partien geschafft haben. Gegen die Admira haben wir es sogar mit einem Mann weniger geschafft, aktiv gegen den Ball zu spielen. Wir wissen, dass uns auch diese Woche eine intensive Partie bevorsteht, auf die wir uns freuen können.“

PERSONALSITUATION

Alparslan Baran, Salko Hamzic, Oliver Lukic, John Mellberg, Moritz Neumann und Nicolo Turco müssen verletzungsbedingt passen. Phillip Verhounig fällt zudem krankheitsbedingt aus, Lukas Wallner fehlt Rot-gesperrt.