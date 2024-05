Graz hat wieder zwei Bundesligisten! Nach 17 Jahren kehrt der Grazer AK 1902 in die höchste Spielklasse zurück. Am Freitag haben die Messner-Mannen mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Flyeralarm Admira ihre Hausaufgaben erledigt, am heutigen Sonntag stehen sie nach der 1:2-Niederlage des Verfolgers SV Guntamatic Ried beim FC First Vienna 1894 bereits vier Runden vor Schluss als Meister der ADMIRAL 2. Liga fest. Womöglich hat Graz ja in dieser Saison zwei Meister? Zwei Titelträger binnen fünf Tagen definitiv schon mal: GAK 1902 = 2. Liga-Meister; SK Sturm Graz = seit Mittwoch alter und neuer ÖFB-Cup-Sieger.

Der Meistertitel und Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga ist auch für die zahlreichen GAK-Fans, die 17 Jahre auf die Rückkehr ins Oberhaus gewartet haben.

2. Liga-Meister so früh wie kein anderer Klub

Der GAK schüttelte sich die Enttäuschung aus dem Vorjahr, als man in der letzten Runde im Fernduell gegen den FC Blau-Weiß Linz in letzter Minute noch das Nachsehen im Meisterrennen hatte, beeindruckend aus den Knochen und sicherte sich so früh wie kein anderer Klub seit der Ligareform vor sechs Jahren den Titel in der ADMIRAL 2. Liga. Die Grazer konnten damit genau 20 Jahre nach dem Bundesliga-Meistertitel von 2004 ihre Comeback-Tour beenden, die der Klub vor elf Jahren in der steirischen 1. Klasse Mitte A begonnen hatte. Mit sechs Titeln en suite kämpfte sich der GAK bis 2019 zurück in die zweite Spielklasse und vollendete nun nach fünf Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit die Rückkehr in die Bundesliga.

Das Meisterschild der ADMIRAL 2. Liga wird im Anschluss an das letzte GAK-Heimspiel in der letzten Runde am Samstag, 25. Mai übergeben.

„Die Art und Weise wie der Klub einmal mehr Comeback-Qualitäten bewiesen und diese Saison dominiert hat, ist beeindruckend"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Herzlichen Glückwunsch an den GAK zum Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga und zur Rückkehr in die höchste Spielklasse! Die Art und Weise wie der Klub einmal mehr Comeback-Qualitäten bewiesen und diese Saison dominiert hat, ist beeindruckend. Es ist sehr stimmig, dass der GAK als Traditionsverein genau 20 Jahre nach seinem Bundesliga-Meistertitel und in der 50. Bundesliga-Saison seine Rückkehr in die höchste Spielklasse vollendet.“

Die Geschichte ist geschrieben. Wir sind MEISTER der 2.Liga und nach 17 Jahren können wir es nun auch aussprechen, was sich jeder Rote nur erträumte.



WIR SIND ZURÜCK IN DER BUNDESLIGA!!! 🔥🏆 #grazerak #Meistertour pic.twitter.com/vYAaZSsAA0 — GAK 1902 (@grazerak) May 5, 2024