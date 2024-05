Der DSV Leoben aus in der ADMIRAL 2. Liga war in den vergangenen Monaten mehrmals - und das nicht immer nur mit sportlichen Schlagzeilen - in den Medien. So gab es nicht nur Berichte zu den Finanzen bei den Obersteirern, gefolgt von der Nichterteilung der Lizenz bis hin zur Trennung von Rene Poms wenige Stunden nach dem Halbfinale im ÖFB-Cup gegen Rapid (woraufhin Carsten Jancker erneut als Trainer bestellt wurde). Am Mittwoch traten die Leobener nun vor die Presse, um Neuigkeiten um den Verein zu präsentieren.

Eines vorweg: Als neuer Sportchef wurde Thomas Janeschitz vorgestellt. Janeschitz coachte zuletzt beim FC Dornbirn in der 2. Liga und soll gemeinsam mit Carsten Jancker dazu beitragen, die Mission 2028 Realität werden zu lassen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", so der Wiener.

Der Verein verlautbarte, dass man am Dienstag eine umfassende Klage gegen die Entscheidung des Senats 5 eingebracht hat, um die Lizenz im dritten Anlauf doch noch zu bekommen. Trotz aller Anstrengungen könne man aber nicht garantieren, dass man nächstes Jahr in der 2. Liga spielt. Insgesamt betonten die Leobener, dass man in eine positive Zukunft schaut.

Foto: RIPU Sportfotos